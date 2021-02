The Single Life, anticipazioni sul nuovo spin-off di 90 giorni per innamorarsi

Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo programma di Discovery+, spin-off dell’amatissimo 90 giorni per innamorarsi.

Arriva una notizia incredibile per i fan di 90 giorni per innamorarsi. Uno spin-off andrà in onda dal 21 febbraio 2021 su Discovery+!

Si tratta di The Single Life, una nuova trasmissione che seguirà molte delle coppie che si sono separate dopo lo show di 90 giorni per innamorarsi.

Anticipazioni The Single Life: trama e cast del programma

The Single Life è un nuovissimo programma, molto atteso dal pubblico italiano, che arriverà presto anche nel nostro Paese.

Nel trailer dello spin-off compaiono volti noti di 90 giorni per innamorarsi.

Nel cast, infatti, vi saranno personaggi conosciuti come Big Ed, Molly Hopkins, Danielle Mullins-Jbali, Fernanda Flores, Brittany Banks e Colt Johnson.

In realtà, il titolo del programma inganna. I nostri protagonisti, infatti, non si dedicheranno a una vita da single, ma saranno invece alle prese con nuovi appuntamenti.

Tutti loro andranno alla ricerca della loro anima gemella e non sono esclusi colpi di scena incredibili.

Il ritorno di Colt Johnson in tv

Il trailer della nuova trasmissione di Discovery+, che si prevede sia un successo, mostra la presenza di Colt Johnson.

L’uomo sembra che avrà un appuntamento con una donna misteriosa, la cui identità è rimasta celata.

A proposito della sua nuova avventura in trasmissione, Colt ha rivelato:

“Mi sento molto fortunato a condividere la mia storia con tutti coloro che sono interessati e spero davvero che ti piaccia lo spettacolo. Ho avuto un’esplosione assoluta durante le riprese.”

In effetti, nel video è visibile un’interazione piuttosto animata tra Colt e un’altra donna.

Per scoprire cosa accadrà nel nuovo spin-off di 90 giorni per innamorarsi, The Single Life, non ci rimane che attendere la messa in onda del programma in Italia.