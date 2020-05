The O.C. torna in tv durante il lockdown, scopriamo insieme che fine hanno fatto gli attori del cast della serie tv

Benjamin McKenzie, Ryan Atwood

Banjamin McKenzie Schenkkan è il protagonista indiscusso di The O.C., dove interpreta il ruolo del teppista Ryan Atwood alle prese con il suo percorso di riscatto. Al termine della serie tv che lo ha consacrato al grande pubblico, si è dedicato a numerosi progetti come due film per il grande schermo, “The Report” e “Line of Duty” e Gotham, in cui interpreta il ruolo di James “Jim” Gordon, protagonista della serie.

Adam Brody, Seth Cohen

Adam Jared Brody è noto al pubblico per il suo ruolo di Seth Cohen, migliore amico di Ryan e figlio della famiglia che ospita il giovane teppista al suo ritorno dalla galera. Nella vita reale, Brody è sposato con l’attrice Leighton Meester, conosciuta anche nel dal pubblico per il ruolo di Blair Waldorf in Gossip Girl: la coppia ha due figli. L’attore si è dedicato al recente film cinematografico del 2020, “Una donna promettente”.

Mischa Barton, Marissa Cooper

Anche Mischa Anne Marsden-Barton deve gran parte della sua notorietà alla partecipazione al telefilm The O.C., dove interpreta il ruolo di Marissa Cooper, la storica fidanzata di Ryan. Tra i progetti più recenti ai quali si è dedicata compaiono The Disaster Artist del 2017 e Gli acchiappamostri del 2018.

Rachel Bilson, Summer Roberts

Rachel Sarah Bilson è nota al pubblico per il ruolo di Summer Roberts, la migliore amica di Marissa e fidanzata storica di Seth in The O.C. Dopo la fine del telefilm, l’attrice si è dedicata a progetti come Hart of Dixie e American Heist.

Autumn Reeser, Taylor Towsend

Autumn Alicia Reeser in The O.C. è l’interprete di Taylor Towsend, la giovane che fa breccia nel cuore di Ryan dopo l’uscita di scena di Marissa. Dopo la fine della serie ha partecipato a Hart of Dixie.