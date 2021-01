The Good Doctor 4, anticipazioni 1’puntata: Shaun e Lea divisi dalla pandemia

Torna l’appuntamento con il medical drama con protagonista il dottor Shaun Murphy con imperdibili storie emozionanti.

La pandemia è arrivata anche al St. Hospital Bonaventure di San Josè. Come affronteranno la difficile sfida contro il virus il dottor Shaun e la sua squadra?

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nell’episodio di venerdì 8 gennaio di The Good Doctor 4 continua a leggere!

The Good Doctor, 1 puntata della 4′ serie: la pandemia tra Shaun e Lea

Le avventure dei dottori del St. Bonaventure Hospital di San José prendono il via questa settimana con le prime cinque puntate in primissima tv.

Come già accaduto per altri medical drama, la trama verrà ovviamente influenzata dal tema della pandemia attuale.

Anche l’ospedale Californiano infatti subirà l’emergenza dei molti ammalati di Covid-19.

Nel primo episodio intitolato “In prima linea-prima parte” i dottori si troveranno dunque ad affrontare la pandemia ed anche le loro vite saranno travolte dall’evento.

Il dottor Shaun (Freddie Highmore) e Lea saranno infatti separati per l’emergenza e dovranno vivere una stira d’amore a distanza. I contatti tra i due avverranno tramite videochiamate romantiche e struggenti messaggi filtrati filtrati attraverso la spessa parete che li divide.

Anticipazioni giovedì 8 gennaio: la Brown provata per la morte di Mendelez

Anche il resto del team di chirurghi sarà emotivamente provato. La situazione in ospedale li sottopone ad un forte stress per cercare di curare al meglio quanti più pazienti affetti da Covid possibili.

L’attenzione sarà però puntata sulla dottoressa Claire Brown. La donna infatti non riesce a superare la dolorosa perdita del dottor Neil Mendelez. Il lutto sarà per lei molto difficile da elaborare.

Spoiler: grossi cambiamenti in arrivo!

I nuovissimi episodi andranno in onda a partire dalle 21.20 di venerdì 8 gennaio e senza la competizione con il GFVip si prevedono ascolti in salita.

Nella 4′ serie del medical drama assisteremo a molti cambiamenti che già nel primo episodio si cominciano ad intravedere.

Il dottor Sparks infatti deciderà di ricongiungersi alla famiglia che vive a Phoenix dunque abbandonerà San José.

Anche per la dottoressa Morgan Reznick sarà tempo di decisioni: la donna vorrebbe cambiare specializzazione.

Prima che ciò accada però un errore commesso potrebbe non solo mettere a rischio la sua carriera ma anche la vita dei colleghi.

Per non perdersi nemmeno una puntata di The Good Doctor 4 non resta che sintonizzarsi su Rai 2 dalle 21.20 tutti i venerdì.