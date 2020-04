The Facchinettis, di cosa parla il nuovo reality di Real Time dal 19 aprile?

The Facchinettis è il titolo del nuovo docu-reality in esclusiva su Dplay Plus, che arriverà in chiaro su Real Time a partire dal prossimo 19 aprile 2020

Scopriamo tutti i dettagli relativi al nuovo docu-reality di Dplus, The Facchinettis, che vede protagonisti Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol, che assieme ai figli e al nonno Roby hanno dato vita a una famiglia allargata sui generis.

The Facchinettis su Dplay Plus

The Facchinettis è il nuovo docu-reality, con protagonisti Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, in arrivo su Dplay Plus.

La serie televisiva italiana è già disponibile su Dplay Plus in esclusiva e il primo episodio della serie andrà in onda anche in chiaro su Real Time (canale 31) domenica, 19 aprile 2020 alle 21:30.

Chi è la famiglia

Si tratta di una delle famiglie italiane più seguite sui social, che per la prima volta apre le porte della propria casa, consentendo alle telecamere per riprendere e raccontare la loro vita.

La famiglia Facchinetti è composta da Francesco Facchinetti, figlio del celebre Roby Facchinetti dei Pooh, cantante, conduttore e talent scout; e dalla moglie Wilma Helena Faissol, esperta di comunicazione moda e dolce mamma.

Si tratta di una famiglia allargata e sui generis, abituata alla luci della ribalta, che racconterà senza filtri le proprie dinamiche.

La trama del docu-reality

Il docu-reality ruota attorno al rapporto di coppia tra Francesco Facchinetti e Wilma. Lui è l’anima irrequieta del duo, un fiume in piena difficile da arginare, che da poco è diventato vegano.

Wilma, munita di grande verve brasiliana, bilanciata dal rigore svizzero con cui è cresciuta, riempie le sue giornate con la cura dei figli, con ricette in cucina, che condivide con i suoi follower, e con il pilates, delle imperdibili le lezioni che fa anche a nonno Roby Facchinetti.