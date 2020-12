The Crown 5, anticipazioni: il cast dice addio, ecco chi sono i nuovi attori

The Crown 5, anticipazioni: il cast dice addio, ecco chi sono i...

Il cast che ha fatto parte della terza e della quarta stagione di The Crown ha detto addio ai fan per lasciare spazio ai nuovi attori della quinta stagione.

Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Josh O’Connor e molti altri attori del cast hanno detto addio ai fan di The Crown. Non faranno parte della quinta stagione della serie tv si Netflix.

Il ricambio in The Crown è sempre dietro l’angolo. Con l’avanzare dell’età dei personaggi interpretati, gli autori sono obbligati a fare i casting ad attori più adulti.

Chi impersonerà Lady Diana, la regina Elisabetta II, il Principe Carlo e tutti gli altri membri della famiglia reale nella quinta stagione di The Crown? Scopriamolo insieme!

Anticipazioni The Crown 5: l’addio del cast

In questi giorni, la pagina ufficiale Facebook della serie targata Netflix ha pubblicato un video inedito. Nel filmato sono presenti gli attori che hanno recitato in The Crown 3 e 4.

Il cast ha giocato un ruolo importante in entrambe le stagioni, ma adesso è venuto il momento di dire addio ai fan per lasciare spazio ai nuovi interpreti.

E così Olivia Colman, che ha vestito i panni della regina Elisabetta II, Helena Bonham Carter (la Principessa Margaret), Erin Doherty (la principessa Anna), Tobias Menzies (il principe Filippo) e Josh O’Connor (il principe Carlo) e molti altri hanno dovuto salutare i fan.

Anticipazioni The Crown 5: ecco chi sono i nuovi attori

In The Crown 5, avrete modo di vedere le interpretazioni di Imelda Staunton, che sarà la regina Elisabetta II, Lesley Manville (la principessa Margaret), Jonathan Pryce (il principe Filippo), Elizabeth Debicki (la principessa Diana).

Non è ancora noto chi interpreterà il principe Carlo, anche se da alcune indiscrezioni trapela che potrebbe essere l’attore Dominic West.

L’attrice Emma Corrin, giovane interprete di Lady Diana, potrebbe invece comparire in alcuni flashback. La quinta stagione è attesissima!