The Crown 4, anticipazioni: cast, spoiler, foto e new entry

Scopriamo insieme quali saranno le incredibili novità della quarta stagione della serie tv incentrata sulla royal family.

Approfondiamo insieme tutti i dettagli relativi alla nuova attesissima stagione della serie tv Netflix The Crown!

Anticipazioni The Crown 4: Carlo e Diana protagonisti

Il 15 novembre 2020 arriverà finalmente su Netflix l’attesissima quarta stagione di The Crown, la serie britannica e statunitense ideata da Peter Morgan.

La serie tv nata nel 2016 e incentrata sulla Royal Family, si focalizzerà su seguitissimi personaggi come Carlo e Diana. I fan non aspettano altro che vedere come verrà raccontata la storia più recente della famiglia reale!

Carlo verrà interpretato da Joshua o’Connor, che vestirà i panni del primogenito della regina, alla ricerca di una fidanzata ufficiale, ma innamorato di Camilla Parker Bowles.

Già nelle prime puntate avverrà l’incontro con Diana, all’epoca 16enne, interpretata dall’attrice Emma Corrin. Non è chiaro se verranno approfondite anche le ombre della principessa, come i disturbi alimentari che l’hanno a lungo provata.

Anticipazioni The Crown 4, attesissimi ritorni e new entry

Nel corso di The Crown 4, si indagherà anche sul legame tra Diana e Filippo, ritenuti due veri e propri outsider della Royal Family.

Attesissimo anche l’ingresso dell’attrice Gillian Anderson, che nella serie tv vestirà i panni di Margaret Thatcher. Il rapporto tra la regina e la Thatcher si rivelerà a dir poco infuocato!

Le due donne si ritroveranno a governare e a regnare sul Paese contemporaneamente, senza tuttavia essere mai d’accordo sulle decisioni da prendere per il bene del Regno Unito.

Ampio spazio verrà dedicato anche alla principessa Margaret, la sorella ribelle della Regina Elisabetta, interpretata ancora una volta da Helena Bonham Carter.

Per scoprire cos’altro accadrà nella prossima stagione di The Crown, non rimane che attendere la data del caricamento della serie tv su Netflix, il 15 novembre 2020!