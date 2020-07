The Big Bang Theory, Penny distrutta dai ritocchini e dalla chirurgia plastica: il prima e dopo dell’attrice spiazza

The Big Bang Theory, Penny distrutta dai ritocchini e dalla chirurgia plastica:...

The Big Bang Theory è una delle serie più amate degli ultimi anni e Penny era molto diversa prima di sottoporsi ad interventi di chirurgia plastica.

Il successo di The Big Bang Theory

TBBT racconta le vicende di alcuni dottorandi e ricercatori, alle prese con lavoro e storie d’amore. Penny è una delle protagoniste, la bella un po’ sciocchina che si dimostra in realtà una persona molto intelligente che sposerà uno dei nerd protagonisti.

Questa serie ha avuto il merito di farci conoscere un mondo di nicchia, quello dei ricercatori universitari, i secchioni intelligenti considerati spesso come gli sfigati. Molto seguito anche nel nostro paese, proprio per il suo voler giocare sui luoghi comuni, ha lanciato la carriera di Kaley Cuoco. Penny era spesso la voce della normalità, l’elemento irrazionale che fa stare coi piedi per terra i genietti.

Ora col temine della serie, ha la notorietà per poter ambire a nuovi ruoli e sicuramente avrà molti fan affezionati a seguire la sua nuova carriera.

I ritocchi dell’attrice

In pochi sanno che per essere ancora più bella si è dovuta sottoporre ad alcuni interventi. Cosa che ha ammesso senza troppi problemi la stessa Kaley Cuoco. Ha iniziato con diete rigorose, molta attività fisica e yoga. Poco dopo l’adolescenza, si è rifatta il collo per poi fare il naso e il seno.

Ma è bene ricordare che alla base della bellezza ci deve essere un’alimentazione corretta ed equilibrata. Non basta andare dal chirurgo plastico, occorre anche fare sport con molta dedizione.