The Big Bang Theory, che fine hanno fatto gli attori? Il cast originale oggi

The Big Bang Theory, che fine hanno fatto gli attori? Il cast...

Che fine hanno fatto gli attori di The Big Bang Theory? Scopriamo insieme dove sono finiti gli interpreti del cast originale della serie tv di successo

Vediamo insieme come sono diventati oggi tutti gli attori di The Big Bang Theory!

Il successo di The Big Bang Theory

The Big Bang Theory è una sitcom statunitense trasmessa da CBS dal 2007 al 2019. Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, la serie narra le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati. Approfondisce in particolare i loro lato nerd e come esso riesca a influenzare i loro rapporti con il mondo circostante.

Con 12 stagioni e 279 episodi, si tratta della la sit-com multicamera più longeva nella storia della televisione statunitense. Il telefilm è interpretato principalmente da Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar.

Scopriamo che fine hanno fatto gli attori del cast dell’iconica serie tv!

Che fine hanno fatto gli attori

Johnny Galecki

Si tratta dell’interprete di Leonard Hofstadter. Di recente, è stato sul set di Qua la Zampa 2 – Un amico è per sempre, pellicola disponibile su Amazon Prime Video dal 24 aprile 2020.

Jim Parsons

Noto per aver interpretato il sarcastico Sheldon Cooper, ha invece recitato nella miniserie Hollywood, distribuita da Netflix il 1 maggio.

Kaley Cuoco

L’interprete di Penny ha recentemente doppiato Harley Quinn nell’omonima serie animata per adulti e ha trascorso il lockdown in famiglia.

Simon Helberg

L’attore che veste Howard Wolowitz reciterà presto al fianco di Adam Driver e Marion Cotillard nel musical Annette. Il titolo è l’omonimo del nome della bambina protagonista, che, figlia di un comico e una soprano, possiede dei poteri speciali.

Kunal Nayyar

L’interprete di Rajesh Koothrappali ha partecipato al doppiaggio del film d’animazione Trolls World Tour e vestirà i panni di Mr. Mills nel prossimo film con Megan Fox, Think Like a Dog.