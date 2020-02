Thailandia, soldato apre il fuoco in un centro commerciale: strage di morti in diretta Facebook

Strage in un centro commerciale in Thailandia: un soldato ha aperto il fuoco uccidendo tantissime persone

È strage in Thailandia, dove un soldato ha aperto il fuoco in un centro commerciale uccidendo molte persone. Ma perché?

Aggiornamento ore 16.00

Il bilancio dei morti è salito a 17 e sono diverse le persone che sono state prese in ostaggio.

Il killer risulta essere ancora barricato al centro commerciale e i militari stanno facendo di tutto per catturarlo senza che faccia ulteriori morti.

Non solo, uno dei suoi ultimi post su Facebook recitava:

“Sono così stanco”

Strage in un centro commerciale thailandese

Non si hanno ancora molti elementi, ma i media locali riferiscono che un soldato – il sergente Jakkrapanth Tomma – è entrato al noto centro commerciale Terminal 21 e ha iniziato ad aprire il fuoco.

La polizia ha per ora contato 12 morti accertati e numerosi feriti. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe dapprima puntato e sparato al comandante, per poi andare contro ad altri soldati e terminare la sua follia verso i civili presenti al centro commerciale.

I soldati che sono stati uccisi erano usciti dal campo di addestramento proprio per dargli la caccia, dopo la notizia diffusasi in poco tempo.

Tutto è stato trasmesso in diretta su Facebook in diretta. Non solo, perché l’aggressore si è anche scattato un selfie con il fucile in mano durante il suo folle gesto.

I motivi di questa strage non sono ancora stati resi noti, mentre il bilancio delle vittime potrebbe salire nelle prossime ore.

In aggiornamento