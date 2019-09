Che cos’è il Tether (USDT)? Scopriamo tutte le informazioni

Tether: l’asset legato al dollaro americano fa tremare il mondo delle criptovalute

Tether è probabilmente la stablecoin più nota e conosciuta. Tuttavia, la sua reputazione rimane ancora piuttosto controversa. Per questo è importante capire come funziona e quali sono le sue caratteristiche distintive.

Ti senti pronto per iniziare?

Bene, allora leggi attentamente la guida dedicata alla stablecoin Tether.

Tether: Guida 2019

La stablecoin ha fatto irruzione nel mondo delle criptovalute e ha introdotto un elemento di stabilità a lungo ricercato nel prezzo dei token digitali.

Oltre a questo interessante vantaggio, bisogna notare che, tra gli svantaggi, le stablecoin non sono completamente decentralizzate e sono di fatto di proprietà delle società.

Tra tutte le stablecoin, la più conosciuta ma anche la più controversa è questa.



Le Stablecoin sono state introdotte per superare uno dei principali svantaggi delle criptovalute del calibro del Bitcoin: la fluttuazione repentina della quotazione.

Con il loro valore ancorato alle valute tradizionali, le stablecoin non lasciano quasi spazio alle fluttuazioni dei prezzi, pur mantenendo comunque tutte le caratteristiche intrinseche delle criptovalute.

Tether (USDT) ne è il più valido esempio: il principale obiettivo è quello di portare l’equilibrio 1 $ = 1 USDT nello spazio crittografico.

Appartiene a una nuova generazione di criptovalute che sono state sviluppate per mantenere un valore stabile, a differenza delle criptovalute Bitcoin ed Ethereum.

Questa funzione consente alle stablecoin come Tether di essere utilizzate come mezzo di scambio, piuttosto che come mezzo di investimento speculativo.

Sebbene sia classificata come criptovaluta, Tether è stato creata da un’azienda e non da una rete.

Tether Ltd., facente parte di Tether Holding, è la forza trainante di Tether e apporta le riserve valutarie.

La società madre iFinex Inc., è anche un operatore del cambio valuta Bitfinex, uno dei più grandi nel mondo delle criptovalute.

Tether si basa sul protocollo Omni e, come tutte le altre criptovalute, viene eseguito sulla tecnologia blockchain.

Il protocollo Omni è un software open source che consente la creazione di token propri (in questo caso, Tether), grazie all’infrastruttura tecnologica blockchain.