Aumento del desiderio e non solo: ecco i benefici del testosterone

Può combattere la depressione

Se hai combattuto la depressione, potrebbe essere a causa dei bassi livelli dell’ormone. I ricercatori hanno scoperto che gli uomini che soffrono di depressione hanno in genere livelli carenti di testosterone.

Mentre gli scienziati non sono stati in grado di capire se è il basso livello di tale ormone a provocare la depressione o se la depressione provoca bassi livelli di T, si è scoperto altro.

La ricerca preliminare ha dimostrato che alcuni uomini che soffrono di depressione riportano un miglioramento dell’umore e altri fattori della depressione dopo aver subito trattamenti con tale ormone.

Riduce il grasso corporeo

Il testosterone svolge un ruolo importante nella regolazione dell’insulina, del glucosio e del metabolismo dei grassi.

Man mano che i livelli di T diminuiscono, diminuisce la capacità del nostro corpo di regolare il metabolismo di insulina, glucosio e grassi, che a sua volta provoca l’accumulo di tessuto adiposo (cioè il grasso).

Per aggiungere la beffa al danno, l’aumento del tessuto adiposo può anche contribuire a ridurre ulteriormente i livelli di testosterone perché converte quest’ultimo in estrogeno.

Questo ciclo di feedback negativo può spiegare perché gli uomini obesi hanno in genere livelli di questo ormone al di sotto del normale e livelli più alti di estrogeni.

Aumenta la massa muscolare

Sappiamo tutti della capacità del testosterone di aumentare la massa muscolare e la forza, aumentando la sintesi proteica muscolare.

Un vantaggio dell’aumento della massa muscolare è che si aumenta la forza in generale.

Può rafforzare il tuo cuore

La ricerca sulla relazione dell’ormone con la salute del cuore è divisa.

Alcuni scienziati hanno scoperto che gli uomini con livelli più alti di questo ormone hanno un aumentato rischio di malattie cardiache, mentre recenti studi hanno dimostrato che gli uomini con livelli T inferiori al normale sono più a rischio di problemi cardiaci.

La ricerca è ancora in corso, ma molti medici trovano le prove convincenti che livelli ottimali dell’ormone possono aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari.

Per essere chiari, non è l’ormone testosterone stesso a rafforzare il sistema cardiovascolare, piuttosto la miriade di benefici per la salute che provengono da livelli ottimali di testosterone.

Rafforza le ossa

Potresti aver pensato all’osteoporosi come un problema di salute di cui solo le donne devono preoccuparsi, ma anche gli uomini possono soffrire di questa malattia che indebolisce le ossa.

E i bassi livelli di testosterone possono essere la causa. Il testosterone ha dimostrato di svolgere un ruolo importante nella salute delle ossa.

Aumenta la densità ossea stimolando la mineralizzazione ossea e diminuisce il riassorbimento osseo.

Gli uomini anziani che soffrono di osteoporosi hanno in genere livelli di testosterone non ottimali. Se vuoi goderti ossa forti e sane anche nella vecchiaia, prendi provvedimenti per migliorare i livelli di testosterone già da ora.

Aumenta la libido e migliora le erezioni

È un ormone sessuale, quindi non sorprende che la bassa libido e la disfunzione erettile siano due dei primi segni di bassa T che gli uomini notano.

Se hai notato una forte diminuzione del tuo interesse per il sesso, potresti avere un basso livello di testosterone.