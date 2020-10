Test Visivo: Riesci a vedere il topo nascosto nell’immagine del leone?

Hai solo 60 secondi per completare questo complesso Test Visivo: trova l’immagina del topo all’interno del ritratto del leone.

Un nuovo e stimolante Test visivo per mettere alla prova il vostro vostro cervello. Prestate attenzione alla figura e guardatela attentamente: riuscite a individuare il topo all’interno del ritratto del leone?

Test visivi, psicologici e rompicapo

Per risolvere questo test visivo non basterà avere una vista acuta. Servirà impiegare un pizzico di ingegno in più del solito.

Dovrete ingegnarvi per risolverlo in soli 60 secondi.

Il lockdown ha incentivato la curiosità delle persone nel trovare modi di passare piacevolmente il tempo ‘senza pensare’ o meglio senza pensare ai problemi che li affliggono.

Risolvere i test visivi e psicologici ci aiuta a distrarre la mente poiché la occupiamo nella sua più completa interezza per quei pochi minuti che ci concentriamo nella risoluzione del rompicapo.

Riuscire a risolverli è una soddisfazione personale che in molti amano condividere sui social e anche sfidare amici e parenti a mettersi in gioco è diventata una pratica comune.

Alcuni rompicapo ti svelano un lato della tua personalità che non sapevi di avere, altri ti aiutano a focalizzare l’attenzione su un aspetto di te che che nascondi o evidenziano anche dei difetti oltre che i pregi.

Ti aiutano a scoprire delle informazioni in più sul tuo modo di ragionare, sulla tua personalità e anche sulla tua psicologia. Ti mettono alla prova forzandoti a sfruttare in poco tempo le tue capacità intellettive al massimo. Sono più che stimolanti e spesso molto divertenti e rivelatori.

Sono anche un ottimo modo di ‘staccare la spina’ e rilassare la mente per pochi minuti al giorno: un vero toccasana.

Non riuscire a risolvere un test o un rompicapo nel tempo previsto non è una pecca e non significa essere meno intelligenti di chi è riuscito a risolverlo. Significa solo che non avete prestato sufficiente attenzione, provate col prossimo test!

Test: trova il topolino nel leone

Quello del topolino nel leone non è un test visivo intuitivo. Non basta concentrarsi sui particolari e sui dettagli che ritraggono il leone per scovare il topolino.

Per trovare il topo nascosto dovrete utilizzare un po’ di ingegno. Dovete capire in velocità che è necessario guardare il ritratto da una diversa prospettiva per risolvere il test in 60 secondi.

Girando il ritratto di 180° potrete vedere il leone a testa in giù e tutto vi sarà immediatamente più chiaro: il topolino apparirà subito alla vostra vista.

Nell’immagine del leone in realtà le fossette nere della bocca sono gli occhi del topolino. Parte della criniera costituisce le orecchie mentre baffi e naso sono esattamente al loro posto.