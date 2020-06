TEST psicologico: la prima cosa che noti rivela cosa ti manca in Amore

Test psicologico: la prima cosa che vedi in questa immagine riesce a svelarti cosa c’è che non ti permettere di essere felice in amore

Questa tipologia di test si basa sugli stimoli che arrivano al nostro cervello quando si osserva un immagine. È difficile notare tutti gli elementi rappresentati nello stesso momento ma il primo che ha catturato la nostra attenzione può rivelare cosa è essenziale in per te in una relazione e come sei solito comportarti con il tuo partner.

Cosa ti manca in una relazione?

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine proposta e rispondi a questa semplice domanda: Cosa hai notato per primo tra viso di un uomo, viso di una donna, albero e germogli?

1. Il viso di un uomo

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è il viso di un uomo, significa che sei una persona che non si lascia mai andare completamente e, spesso, metti un freno ai tuoi sentimenti. Difficilmente, la persona che ti è accanto riesce a capire cosa provi realmente e questi impedisce di vivere appieno un rapporto di coppia. Un consiglio? Prova ad esternare quello che senti, hai tanto amore da dare.

2. Il viso di una donna

Se hai notato per primo il viso di una donna, significa che sei una persona che ha le idee chiare sulla persona che le sarà accanto. Hai bisogno di un partner con il quale condividere ogni attimo della tua vita e ti sostenga in ogni tua nuova avventura.

3. Albero

Hai notato per primo il tronco dell’albero? Significa che sei una persona che cerca un partner esattamente come te: che ama intensamente la natura e la libertà. Ognuno hai i propri spazi e le proprie passioni: coltivare insieme e sostenersi a vicenda è per te l’unica strada per vivere intensamente una relazione.

4. I germogli

Infine, se il tuo sguardo è stato catturato dai germogli, significa che sei una persona che tende a stressarsi facilmente e per questo motivo hai bisogno di una persona che ti faccia sentire coccolato e ti aiuti ad affrontare con più serenità le sfide.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

