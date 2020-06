Test visivo, hai due opzioni: quale animale vedi per primo?

Test personalità: qual è il primo animale che noti nella figura? La risposta rivela tratti distintivi del tuo carattere.

Questa tipologia di test si basa sulla psicologia cognitiva che, di frequente, sottopone alcuni soggetti a test delle immagini. In questo caso, occorre semplicemente rispondere a questa domanda. Cosa hai notato per prima tra l’anatra e il coniglio? La risposta rivela tratti interessanti del vostro carattere.

Quale animale hai notato per prima?

E’ difficile cogliere tutti gli elementi rappresentati nella figura nello stesso momento. Il test seguente è stato elaborato dallo psicologo statunitense Joseph Jastrow allo scopo di approfondire i propri studi in materia. Ma quale tra l’anatra e il coniglio ha catturato subito la tua attenzione? Di seguito, i profili corrispondenti:

Coniglio

Se hai notato per prima il coniglio e subito dopo l’anatra , significa che sei un persona che ama la liberà e vivere intensamente ogni attimo della vita quotidiana.

Sei un spirito libero: viaggiare e conoscere sempre posti e gente nuova è un modo per arricchire il tuo bagaglio di competenze e conoscenze. La tua creatività e, il tuo essere così originale, ti permettono di brillare in ogni situazione.

Anatra

Se il tuo sguardo è stato catturato prima dall’anatra e poi dal coniglio, significa che sei una persona determinata e coraggiosa. Sei in gamba e hai una grande capacità di risolvere in breve tempo i problemi.

Non ti arrendi mai e dai sempre il meglio di te stesso per portare al termine quanto programmato. Hai una grande energia e il tuo essere così positivo mette di buon umore proprio tutti. Non smettere mai di essere la bella persona che sei.

N.B. Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

