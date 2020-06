TEST psicologico: cosa ti salta all’occhio? Svela cosa della tua personalità ti rende speciale

Test visivo: quale degli elementi in figura vedi per primo? Scopri aspetti interessanti della tua personalità

Negli ultimi anni, si sono diffusi in rete i test psicologici che si pongono l’obiettivo di fare luce sul comportamento della mente umana in determinate situazioni. Tali particolari test sono di facile preparazione ma nonostante ciò possono fornire informazioni utili sul nostro modo di comportarci nella vita quotidiana. Seguite il vostro istinto e diteci cosa vedete in questa immagine. Tre sono le risposte possibili: alberi, occhi o due volti umani posti in maniera del tutto speculare.

Cosa hai notato per primo nella figura?

E’ difficile cogliere simultaneamente tutti gli elementi presenti nella figura proposta ma di certo ce n’è uno che ha catturato immediatamente la vostra attenzione. Di seguito, i profili corrispondenti:

1. Albero

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è l’albero, significa che sei un a persona estroversa, che ama vivere intensamente la propria vita. Sei energica e non ami affatto la monotonia: ti piace sempre fare cose nuove ed immergerti in nuove avventure. Il tuo essere sempre così allegro mette di buon umore tutti e sai regalare momenti di spensieratezza.

2. Occhi

Hai notato per prima gli occhi? Sei una persona in grado di esprimere le vostre emozioni. Per te, è importante che gli altri sappiano cosa provi per loro e hai un grande cuore. Le persone che ti circondano amano di te la tua gentilezza e la tua bontà d’animo: persone come te sono rare!

3. I volti

Infine, se hai notato per primo due volti umani posti in maniera del tutto speculare, significa che sei una persona che fa fatica ad esternare quello che prova. Sei molto intelligente e metti tutta te stessa per raggiungere brillantemente gli obiettivi prefissati.

N.B. Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

