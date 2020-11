TEST: c’è un volto umano nella figura ma solo in pochi riescono a vederlo

In rete ci sono tanti test interessanti che mettono alla prova le nostre abilità. Questo test valuto il tuo livello d’attenzione.

I quiz e i test in rete sono molto diffusi e tanti siti ne mettono a disposizione, non solo per intrattenere i propri lettori, ma anche per permettere a questi ultimi di mettere alla prova le proprie capacità intellettive e cognitive.

Nella marea di rompicapo che possiamo trovare nei meandri della rete, c’è anche il test relativo al volto dell’uomo da ritrovare nella foto in cui – palesemente – vediamo un lupo.

Un test che ha fatto venire il mal di testa a molti internauti e che pochi sono riusciti a risolvere, senza l’aiuto della soluzione finale.

Ci volete provare anche voi? Se la risposta è sì, proseguite nella lettura di questo articolo.

Test del lupo e del volto di un uomo, un rompicapo della rete

Il test sembra semplice ma, al livello visivo, potrà farvi venire il mal di testa.

In cosa consiste? Nell’immagine che vi proponiamo, dovrete semplicemente (per modo di dire) trovare il volto di un uomo in una rappresentazione che, quantomeno a primo acchito, rappresenta solamente un lupo.

In molti hanno dichiarato di non essere riusciti ad identificare la faccia della persona presente all’interno dell’immagine e di esserci riusciti solamente guardando la soluzione fornita col test.

Voi ci siete riusciti ad identificarla? Se la risposta è no, passate al passaggio successivo.

Il volto dell’uomo nascosto in un punto preciso

Visto che non siete riusciti a trovare il volto dell’uomo all’interno della raffigurazione del lupo, vi diciamo noi dove porgere lo sguardo.

Se fate particolare attenzione, potrete notare – come mostra la parte cerchiata nell’immagine – che il volto dell’uomo barbuto si trova proprio sulla mandibola dell’animale.

L’avreste ma detto? Ebbene, la soluzione era proprio lì.