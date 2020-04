TEST: qual è la vera natura della tua anima? Il simbolo alchemico che più ti attira rivela la verità

Test psicologico: scegli il simbolo alchemico che cattura la tua attenzione e scopri aspetti interessanti sulla tua personalità e i desideri più profondi

L’alchimia è un’antica tradizione filosofica che si occupava di trasformare originariamente il piombo (negativo) in oro (positivo). Riguarda, dunque, la metamorfosi di sostanze di scarso valore in qualcosa con un grande valore. Una metafora utilizzata per riscoprire la parte migliore di noi stessi. Nell’immagine sopra proposta vi sono alcuni simboli alchemici. Quello che cattura la tua attenzione potrebbe rivelarti i tuoi desideri più profondi. Dai prova questo test!

Scegli il simbolo di alchimia

Osserva attentamente l’immagine e scegli il simbolo che ti piace. Di seguito i risultati:

Il leone

Se la prima cosa che hai notato è il leone, significa che è giunto il momento di staccare la spina. Senti il desiderio di sfuggire ardentemente dalla responsabilità e dalle pressioni della vita. Hai sempre lavorato duramente per raggiungere i tuoi sogni ma hai bisogno di cambiare le cose e, grazie alla tua forza e alla tua determinazione, sarai in grado di realizzare tutti i tuoi sogni.

La clessidra

Se la prima cosa che hai notato è la clessidra, significa che giunto il momento di lasciare alle spalle il passato. Probabilmente sei ancorato ad un tempo ormai trascorso a causa di una brutta esperienza ma questa non ti deve frenare, anzi. Impara dagli errori e scoprirai un mondo migliore la fuori. Dai, che la felicità è dietro l’angolo.

La Luna

Nel tuo subconscio, ci sono emozioni inespresse. Possono essere sentimenti di rabbia o sentimenti di passione. Ma è ora di liberarsi di essi per vivere pienamente ogni momento della tua vita. Un consiglio: goditi al meglio ogni esperienza e sentiti libero di esprimere te stesso.

Le chiavi

La chiave è simbolo del percorso di vita. Sei hai scelto questa simbolo, significa che devi prenderti del tempo per per scoprire dove stai andando e cosa stai cercando nella vita. Necessiti di una svolta radicale che possa spronarti sempre a dare il meglio di te.

La mano di Hamsa

La mano di hamsa, meglio conosciuta come la mano di ‘Fatima‘ è un simbolo alchemico che significa che la libertà è nelle nostre mani. E’ un buon momento per conoscere nuove persone e nuovi luoghi.