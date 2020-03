Test: il simbolo alchemico che preferisci rivela il tuo bisogno più intimo

L’antica disciplina alchemica si fonde con un moderno test per svelarti il desiderio che hai nel cuore. Provalo anche tu!

Vuoi conoscere cosa vuole davvero la tua anima? Puoi provare a scoprirlo attraverso questo bellissimo test con i simboli alchemici.

Test alchemico, quale simbolo farà per te?

L’alchimia anticamente era una scienza molto seguita che fondeva esoterismo, astronomia, e numerologia per cercare di dare risposta agli interrogativi più mistici.

Alcuni dei simboli alchemici sono conosciuti e tramandati ancora oggi e veicolano dei significati profondi che il nostro inconscio percepisce.

Quindi questo test ti propone la scelta di uno solo di questi simboli. Scegline solo uno, ad istinto e ti svelerà il desiderio che racchiudi nel profondo dell’anima.

1- Leone

Se hai scelto questo simbolo il tuo desiderio sarebbe scappare dalle troppe responsabilità che al momento ti stanno stressando, anche se le hai scelte tu. Hai lavorato troppo ultimamente ma il tuo inconscio ti sta dicendo che è il momento di un cambio di direzione.

2- Mano di Hamas

Questo simbolo ti indica che la libertà è il tuo maggior desiderio. Ti sei sentito costretto a fare cose che non volevi o due non sentivi tue. Il simbolo però ti svela che tale libertà è nelle tue mani, basta solo che tu riesca a vedere con chiarezza cosa hai davanti.

3- Chiave

Questo simbolo svela che il tuo maggior desiderio riguarda il capire quale sia il tuo cammino. Per fare questo però devi prenderti del tempo per .prendere il controllo della tua vita e capire dove stai andando e cosa cerchi. Non basta più vivere alla giornata.

4- Luna

Questo simbolo ti parla di emozioni forti ma nascoste. Probabilmente il tuo animo è sommerso di emozioni contrastanti. Il tuo desiderio sarebbe riuscire ad equilibrare, per riuscire in cui dovresti portarli alla luce senza vergognarti così capirai quale sentimento prevale.

5- Clessidra

Questo simbolo indica il tempo. Probabilmente sei troppo concentrato sul passato, e così facendo però resti in un circolo di pensieri che non ti lascia libero. Per uscirne pensa di fare del tuo meglio ogni giorno e cerca di pensare di più al presente al futuro.

Torna a trovarci e scopri altri test interessanti come questo!