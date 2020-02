TEST: il quadro che più ti attrae rivela i tuoi pregi e i tuoi difetti

Il test dei quadri colorati ti rivelerà qual è il tuo lato migliore e quello peggiore, se non ci credi provalo subito e lasciati stupire!

Quando vogliamo scoprire i nostri lati migliori e peggiori possiamo sfruttare un test inventato da una famosa psicologa, che ci svelerà la nostra personalità in tutti i particolari. Ecco di cosa si tratta!

Il test dei colori per scoprire la nostra personalità

Molti test come quello che ti proponiamo sono messi a punto da psicologi e psicoanalisti che attraverso l’uso dei simboli e dei colori ritengono si possano capire alcuni lati della propria personalità. Ovviamente senza volontà scientifica ti proponiamo questo simpatico test da usare come un gioco, provalo!

Quale quadro ti attira?

Se osservi l’immagine allegata vedrai dei bellissimi quadri astratti colorati. Scegli ad istinto quello che vorresti possedere e leggi il profilo che ti corrisponde!

Quadro 1

Il tuo lato migliore riguarda la tua capacità di essere sempre equilibrata e capace di uscire dalle situazioni difficili con le tue forze. Il tuo lato peggiore invece riguarda la testardaggine che a volte ti porta a diventare aggressivi con gli altri e a non capire quando offendi le persone.

Quadro 2

Il tuo lato migliore riguarda la tua grande sensibilità e la capacità di entrare in empatia con gli altri. Sai cosa vuoi e vai dritto alla meta senza però calpestare gli altri. Il tuo lato peggiore è il vivere tutto con troppo coinvolgimento perché spesso ti senti svuotato delle tue energie.

Quadro 3

Il tuo lato migliore è la passionalità con cui vivi tutto. Esprimi sempre ciò che pensi e provi e segui il cuore in ogni decisione. Sei generoso ed ami i rapporti interpersonali.

Il tuo lato peggiore invece è l’incapacità a volte di capire i rischi delle tue azioni e il tuo essere molto permaloso.

Quadro 4

Il tuo lato migliore è la razionalità e la capacità di programmare tutto sempre nei minimi dettagli per ridurre al minimo i rischi di errore. Sei un leader naturale e dai sicurezza agli altri.

Il lato peggiore è il non riuscire a liberarti della razionalità e limitare così l’aspetto spontaneo ed inconscio.

Quadro 5

Il tuo lato migliore è l’intelligenza e la curiosità. Sei interessato sempre a tutto, non eviti mai il confronto con ciò che non sai fare e provi con tutte le tue forze prima di arrenderti.

Il tuo lato peggiore è non dare la stessa importanza ai rapporti interpersonali e ai sentimenti delle persone ma preferire isolarti con i tuoi interessi.

Quadro 6

Il tuo lato migliore è la grande fiducia in te stesso e nella vita. Ti butti nelle esperienze nuove senza paura e credi molto nella bontà delle altre persone. Sei convinto di avere una protezione “dall’alto”. Il tuo lato peggiore invece riguarda l’essere ogni tanto presuntuoso e pensare di avere sempre ragione.

Ti è piaciuto il test? Se sei curioso puoi continuare a seguirci per scoprire altri aspetti della tua personalità che non sapevi di avere!