La psicologia rivela: lo scarabocchio che fai scopre il trauma infantile che non hai sciolto

Sei sicuro di conoscere tutti gli aspetti del tuo subconscio? Lo scarabocchio che scegli ti svela il problema da risolvere, corri a fare il test!

Ognuno di noi si porta dietro delle ferite non risolte dall’infanzia, scopri quale è la tua con questo test dello scarabocchio e vivi meglio!

Il test dello scarabocchio

Anche chi non pensa di averne potrebbe avere dei blocchi psichici risalenti all’infanzia, spesso sono “traumi” anche di poco conto ma per la sensibilità di un bambino possono essere importanti e lasciare delle ferite irrisolte anche da adulti.

Ovviamente un test come quello che ti proponiamo non ha nessuna pretesa scientifica o diagnostica, perché quel compito è destinato solamente agli psicologi e agli psichiatri.

Se però ti piace provare a scoprire curiosità su te stesso e magari confrontarti con amici e parenti, allora prova subito il nostro test.

Quale disegno faresti se fossi sovrappensiero?

In questo test dovrai pensare a quale scarabocchio faresti mentre sei sovrappensiero, ad esempio parlando al telefono. Scegli ad istinto e poi leggi cosa svela di te.

Scarabocchio 1

Il primo scarabocchio rivela che il tuo blocco da sciogliere riguarda la competizione. Ti sei sentito sconfitto in passato e giudicato e forse per questo ora sei determinato a fare tutto da solo e dimostrare di essere il migliore. Prova a lasciare il controllo delle cose.

Scarabocchio 2

Il tuo blocco dipende dal senso di distacco da qualcosa di importante in passato ed ora non ti vuoi attaccare a nulla. Sei sicuro e apparentemente sereno, ma dentro sei molto tormentato da dubbi ed insicurezze, cerca il tuo centro ma apriti agli altri.

Scarabocchio 3

Hai vissuto su te o su altri delle ingiustizie ed ora la missione che senti è difendere i diritti di tutti. Vivi secondo uno stile morale ed etico e sei pronto a combattere per le tue idee quando pensi siano giuste. Prova a considerare anche i punti di vista altrui.

Scarabocchio 4

Hai vissuto il trauma dell’abbandono su te o su altri e quindi sei molto emotivo e sensibile. A volte diventi iperprotettivo con le persone che ami. Cerca di essere meno possessivo e apprezza il bello dell’indipendenza che ti darà più sicurezza in te stesso.

Scarabocchio 5

In passato hai vissuto un trauma legato all’incertezza degli eventi, come incidenti, malattie o cause naturali. Ora vorresti programmare e controllare tutto e vivi tutto con ansia preventiva. Cerca di accogliere l’imprevisto come una risorsa che può anche portarti novità piacevoli se le. saprai cogliere.

Scarabocchio 6

Forse in passato hai vissuto male una critica ad una tua espressione creativa ed ora non vuoi avere limiti e giudizi. Sei a volte considerato strano e con un carattere difficile ma sei versatile, creativo ed onesto. Non metterti subito sulla difensiva quando qualcuno ti parla e continua a seguire i tuoi sogni.

Se il test ti è piaciuto lasciaci un commento e torna a trovarci per scoprire altre curiosità sul tuo subconscio!