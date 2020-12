TEST: quale quadro preferisci? Svela quanto sei creativo

In rete, possiamo trovare tanti test della personalità, che ci indicano come siamo dal punto di vista caratteriale e come agiamo – in via generica – nel nostro quotidiano. Avete mai fatto il test che coinvolge i quadri famosi?

I test della personalità sono molto gettonati in rete e spesso gli utenti si dilettano a farli per capire qualche dettaglio ulteriore sulla propria personalità.

In questo articolo, vi proponiamo un nuovo test della personalità, che coinvolge quadri dell’arte molto importante, come quello della Mona Lisa di Leonardo.

Test della personalità con immagini e colori

I test sulla personalità sono divertenti da fare, ma – sottolineiamo – non hanno una veridicità assoluta. Chi li fa deve tenere in considerazione che sono solo dei test, per l’appunto – dei quiz divertenti per sapere qualche dettaglio – seppur non sempre corrispondente – della propria personalità.

Bisogna, dunque, scegliere tra questi tre quadri per svolgere questo test della personalità con immagini e colori. Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh e Mirò, chi scegliete? Se avete fatto la vostra scelta, potete proseguire al secondo passaggio, che vi spiegherà qualcosa della vostra personalità, in base alla vostra opzione.

Test della personalità: il significato

Ecco il significato dietro la vostra scelta, in base all’artista e alla relativa opera che avete scelto per portare avanti il test della personalità.

Leonardo Da Vinci

Sei una persona che ama la sua routine quotidiana e non molto incline a mutamenti di qualsiasi sorta. Non ti piace abbracciare cammini sconosciuti o scelte imposte dagli altri. La tua vita – per te – è perfetta com’è, non hai bisogno di cambiamenti.

Vincent Van Gogh

Sei una persona dalla spiccata sensibilità, che ama vivere la propria vita in totale libertà. Sei anche un tipo riflessivo e sei improntato alla ricerca. Non ti poni molte domande in merito a quello che devi fare durante il giorno.

Mirò

Ti piace sperimentare cose nuove e vivere all’insegna della libertà. Hai una indole molto aperta ai cambiamenti. Cerchi sempre di corroborare le notizie che ricevi, in quanto non ti affidi molto alla versione degli eventi che ti forniscono gli altri. In questo senso, sei contro i pregiudizi e aspiri sempre alla verità.