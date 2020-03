Test psicologico: quale figura vedi per prima? Svela la parte oscura del tuo inconscio

Sei curioso di scoprire quale parte oscura nascondi nel fondo del tuo cuore? Prova il test di oggi e condividi i risultati!

Tutti abbiamo una parte oscura che teniamo celata nell’anima, se vuoi scoprire quale sia la tua puoi fare questo test e liberarla!

La tua parte nascosta, lasciala emergere con il test!

La personalità sia nostra che altrui è molto complessa e non ne conosciamo tutti gli aspetti.

Alcuni sono più consapevoli di altri degli aspetti inconsci ma per le parti davvero oscure un test come quello che ti proponiamo può essere molto utile e divertente.

Come tutti i test proiettivi non ha valenza scientifica ma è un divertente modo per conoscere delle curiosità in più su noi stessi.

Quale immagine vedi per prima?

L’immagine che vedi allegata è un’illusione ottica, ossia nasconde varie altre immagini e a seconda di cosa vedi per prima avrai un responso diverso.

1- Un bambino

Sei una persona che sente di aver troppo da fare e che necessita di prendersi del tempo per sé. Vorresti essere coccolato e vorresti qualcuno che si prenda cura di te.

Non ti piace mostrare questo tuo lato ma se non cominci a svelare come sei davvero non otterrai mai ciò che vuoi.

2- Gli alberi

Sei generoso e aperto verso tutti ma a volte ti costa molto non entrare nei conflitti e mantenere sempre un contegno moderato. Ti piacciono le esperienze nuove ma solo se puoi gestirle a modo tuo. Non ami chi ti mette fretta e non rispetta i tuoi tempi.

3- La coppia

Per te la cosa importante nella vita sono i sentimenti che ti legano a familiari, amici e partner. La tua insicurezza ti porta però ad essere troppo possessivo e spesso gli altri cercano di allontanarsi da te per avere un po’ di libertà. Goditi l’amore senza catene.

