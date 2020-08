TEST: Quale colore di smalto usi più spesso? Dice tanto sulla tua personalità

Tutte le donne amano lo smalto, avere delle unghie sempre curate e impeccabili. Ma il colore che si ama di più rivela particolari sulla propria personalità

I diamanti sono i migliori amici di una ragazza, ma lo smalto avrà per sempre il suo cuore! Dal 3000 a.C., quando gli antichi cinesi combinavano cera d’api, albume d’uovo, gelatina e coloranti vegetali, lo smalto per unghie è stato un simbolo di classe e ricchezza.

Anche se allora non c’erano molti colori, oggi abbiamo accesso a centinaia di sfumature! Sperimentare le tendenze e i colori delle unghie è sempre divertente, ma ecco cosa dice di te il tuo colore di smalto preferito.

Nude/Marroni

Le ragazze che amano i nude e i marroni amano essere stabili. Il colore marrone e le sue numerose sfumature forniscono un senso di affidabilità.

Le persone a cui piace il marrone o il nudo preferiscono la sicurezza alle cose appariscenti e materiali.

Sono persone genuine che credono nel valore della verità. Sanno anche come rimanere calme e composte. Se il tuo colore preferito è il marrone o il nudo, hai una naturale coerenza con le scelte che fai.

Rosa

Le ragazze che amano indossare lo smalto rosa adorano essere carine e di classe. Poiché ci sono così tante sfumature di rosa, c’è modo per comunicare ogni singolo messaggio che desiderano trasmettere.

I rosa chiari inviano un messaggio di eleganza e stile, mentre i rosa più accesi gridano al divertimento. Per molti, il rosa fornisce un senso di sicurezza e significa energia positiva e accessibile.

Blu/Viola

Gli amanti dello smalto blu sono persone sensibili che pensano sempre agli altri. Amano creare armonia tra le situazioni e stabilità per i loro cari.

Nonostante la sua solenne reputazione, il blu rappresenta la pazienza e l’affidabilità. Il viola è associato a regalità, individualismo e intuizione fantastica. Se ti piace il viola, sei artistico e creativo. Sebbene il blu e il viola abbiano una propria serie di differenze, condividono alcuni degli stessi valori, come l’unicità e un’enorme fiducia nella lealtà.

Rossi/Aranciati

Rossi e aranciati vanno insieme perché sono simili! Entrambi i colori danno vita alla festa e brillano di luce propria.

Mentre gli amanti del rosso portano forza, energia, ambizione e passione, gli amanti dell’arancio hanno un gusto per il glam e per l’effetto glow.

Le persone a cui piacciono entrambi i colori sono determinate e orgogliose del proprio lavoro. Non nascondono i loro sentimenti (buoni o cattivi) ma non serbano rancore a lungo. A loro piace vivere il momento e sono spesso visti come intrattenitori sociali quando vengono inseriti in un gruppo.

Gialli/Verdi

Una cosa che il giallo e il verde hanno in comune è la crescita. La libertà e il sole associati al giallo mescolati con la pace e il rinnovamento legati al verde emanano un’atmosfera davvero felice.

Gli amanti degli smalti verde e giallo sono consapevoli di ciò che la gente pensa di loro, ma non lasciano che ciò li influenzi e che intacchi la loro energia.

Hanno coerenza in tutto ciò che fanno e non si preoccupano di condividere le loro esperienze personali con gli altri. La loro spontaneità e rapidità di pensiero a volte è un salvavita.

Bianco

Chi non ama la semplicità del colore bianco? Sebbene la maggior parte associ il bianco alla purezza e all’innocenza, può anche indicare logica e indipendenza.

Quelle che prediligono il bianco sono organizzate e hanno un gusto curato e raffinato. Hanno grandi aspettative e non sempre affrontano bene la delusione.

Tuttavia, hanno la spiccata capacità di avere un senso di controllo nella maggior parte delle situazioni e sono molto sagge.

Nero

Ah, il classico nero. A volte associato a mistero e cautela, il nero emana davvero una sensazione di potere e autorità. Molte persone che indossano lo smalto nero non sono introverse, ma sono caute con le persone con le quali condividono i dettagli della loro vita.

Sono artistici e creativi, ma scelgono di mostrarlo in modi non tradizionali. Sono molto articolati e non hanno difficoltà con l’autocontrollo.