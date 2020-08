TEST psicologico: Quale animale vedi? Rivela interessanti aspetti di te

A volte la personalità può nascondere sfaccettature che vengono alla luce solo in particolari momenti. Metti anche la tua alla prova con questo test psicologico

Oggigiorno i test di personalità basati su illusioni ottiche sono eccezionalmente popolari.

È un dato di fatto, anche gli psicologi utilizzano valutazioni simili a quelle che fuoriescono facendo determinati test.

Come per i test professionali della personalità, le regole applicate sono le stesse: è molto importante concentrarsi sulla prima immagine che vedi. Ora, ti suggeriamo di provare questi test, ma si consiglia anche di tenere presente che questi sono pensati puramente per intrattenimento e non hanno in alcun modo lo scopo di diagnosticare o trattare condizioni specifiche.

Questi test non ti forniranno un profilo psicologico completo della tua personalità, ma ti offriranno alcune informazioni sul tuo carattere.

# 1: Se hai visto prima il leone

È molto probabile che tu sia sempre interessato ad arrivare alla radice delle cose e non hai paura di affrontare le tue incertezze resilienti. Sei una persona molto coraggiosa! Non hai mai tempo per annoiarti e sei sempre pronto ad organizzare nuove avventure. Non ami per le persone che si scoraggiano in fretta e sei un leader nato.

Fai tutto in velocità ma solo per pregustarti meglio quei momenti brevi ma intensi di dolce far niente. Spesso a prima vista sei la persona più odiata del gruppo ma col tempo riesci sempre a farti apprezzare per quello che sei.

#2: Se hai visto prima un uccello esotico:

Forse, a volte, sei un po’ stralunato e, in alcune circostanze, anche sbadato. Tuttavia, hai una personalità fantasiosa e il desiderio di cambiare il mondo in meglio. Non ti arrendi davanti al ‘Non è possibile’. Nella tua natura c’è la ricerca della giustizia anche se questo spesso ti porta ad avere problemi nel mondo reale.

La gente ti sottovaluta o ti reputa fuori dal mondo solo perché non cedi agli schemi preimposti. Sei una persona speciale, non dimenticarlo mai. Le persone come te hanno il dono di poter cambiare il mondo.