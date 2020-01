Test: l’albero che pianteresti rivela il trauma che ti ha segnato nella crescita

Vorresti sapere quale sogno nascondi nel cuore? Immagina di dover piantare un albero nel tuo giardino e scegli quello che più ti attrae, ti rivelerà chi sei

Sia se possiedi un giardino sia se non lo hai ma lo vorresti pensa a quale di questi sei alberi ti piacerebbe vedere al suo interno.

Il test ti svelerà parti della tua personalità che forse non conoscevi e sarai piacevolmente sorpreso, prova!

Quando sei giù prova un test per sentirti meglio

Non sempre si è contenti e rilassati, ma le vicissitudini della vota possono lascarci un senso di pesantezza interno o di sfiducia non lieve.

Ognuno reagisce allo stress a modo suo, c’è chi lo affronta e chi lo evita. Se vuoi provare a rilassarti puoi utilizzare anche un test come quello che ti proponiamo oggi che attraverso delle immagini rilassanti come alberi e giardino richiamano alla mente sensazioni piacevoli.

Ed in più potrai scoprire quale sogno nascondi dentro al cuore a seconda della personalità che possiedi. Sei curioso? Prova!

Quale albero vorresti nel tuo giardino?

Immagina di avere un giardino in cui ami rilassarti, quale sarebbe l’albero che vorresti vedere al suo interno?

1 Cedro

Ami pensare in grande, ti piace progettare la vita e avere sempre nuovi traguardi da raggiungere. All’esterno sei molto duro ma poi ti sciogli con un abbraccio. Il tuo desiderio più grande è creare una grande famiglia ma sei molto timido e frenato.

2 Cipresso

Se hai scelto questo albero sei una persona molto insicura e bisognosa di affetto. Cerchi il contatto fisico ed umano perché come un bambino hai bisogno di rassicurazioni. Il tuo desiderio segreto è quello di viaggiare ma hai troppa paura a farlo.

3 Fico

Se hai scelto questo albero da frutta possiedi saggezza e lungimiranza. Sei sincero e ottimista e ti piace goderti la vita insieme alle persone che ami. Il tuo sogno sarebbe trovare il tempo per esplorare dimensioni spirituali.

4 Melograno

Questo albero rappresenta la fertilità e i nuovi inizi. Sei una persona sognatrice e il tuo sogno è stare a contatto con i bambini sia tuoi che per lavoro per seguire la tua indole materna e dedita all’educazione. Ti piace anche stare a contatto con gli amici.

5 Mandorlo

Simbolo del rinnovamento e della rinascita, questo albero ti svela che la tua personalità ha bisogno di nuovi stimoli e di far pulizia delle cose negative nella tua vita. Il tuo sogno per il futuro sarebbe quello di ricominciare da capo con nuovi progetti.

6 Salice

Sei riflessivo e molto intuitivo. Hai una personalità romantica e ti piace sentire istintivamente le altre persone. Te fidi molto del tuo intuito e della tua capacità empatica. Il tuo desiderio sarebbe quello di poter fare un lavoro come il medico per aiutare gli altri.

Ti è piaciuto questo test? Se si torna a trovarci per leggere altre particolarità sulla tua personalità