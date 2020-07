TEST: Qual è il regalo che ti piace di più? Svela cosa cerchi nel partner

Un regalo è per sempre. Ma non a tutti piacciono le stesse cose. Per questo un presente può svelare cosa stiamo intimamente cercando.

Il tipo di regali che desideri ricevere da un partner possono dire molto sulla relazione che immagini. Scegli il tuo regalo preferito e scoprirai che partner cerchi.

Regalo A

Sei una donna forte e indipendente e, quindi, stai cercando un partner che abbracci la tua unicità invece di togliere la tua individualità e spirito libero.

Vuoi qualcuno che si avvicini alla vita nello stesso modo in cui lo fai, dandogli tutto il suo assoluto e non sia intimidito dalla sfida.

Regalo B

Vuoi qualcuno che sia un’anima vintage e che sia intramontabile come una scatola di cioccolatini. Inoltre, sei attratto dalla persona che ti fa sentire al sicuro e ti dà un senso di sicurezza.

Vuoi che questa persona sia la persona con cui puoi raggomitolarti sul divano e fare una maratona cinematografica il venerdì sera.

Regalo C

Un altro regalo classico, ma cerchi un partner che non aspetta un’occasione speciale come un anniversario o un compleanno per farti un regalo.

Hai bisogno di qualcuno che sia spontaneo e viva la vita quotidiana come un’avventura. Desideri ardentemente che l’altra metà diventi il tuo compagno di viaggio e che tu possa organizzare viaggi nel fine settimana o trascorrere l’estate all’estero alla scoperta di nuovi paesi.

Regalo D

Simile a te, cerchi un partner che si diverta con le cose più belle della vita. Ti piace qualcuno che non è preoccupato di spendere un po’ di soldi extra per fare il gesto romantico.

Stai cercando qualcuno che sappia divertirti. Alla fine, vuoi qualcuno che ti tratti come la principessa che sei.

Regalo E

Cerchi qualcuno che sia sofisticato, di classe e che abbia un’ottima abilità oratoria. È importante che il tuo partner sia il tuo pari intellettuale e che possa sfidare sempre la tua mente.

Sei anche attratta da coloro che hanno proprie opinioni in determinate materia e non possano essere facilmente plagiati o condizionati, a seconda di chi si trovano intorno.