TEST psicologico: qual è la faccia più stressata? Rivela molto su di te

Test psicologico: quale dei due volti è più stressato? La tua scelta rivela i tratti distintivi del tuo modo di essere

Il test che vi proponiamo oggi invita il lettore a focalizzare l’attenzione sull’immagine in evidenza e rispondere alla seguente domanda: quale dei due volti è più stressato? La scelta rivela aspetti nascosti della personalità di ciascuno di noi.

Qual è il volto più stressato?

Quando ci capita di osservare il mondo che ci circonda lo sguardo inevitabilmente si concentra su qualcosa che lo colpisce in modo diverso rispetto ad altri aspetti. La stessa cosa che accade quando guardiamo la figura in evidenza. Dunque, il nostro cervello cerca di focalizzare l’attenzione su quello che ritiene più importante rispetto ad altro . In questo caso due sono le alternative e in base alla risposta è possibile determinare aspetti nascosti della nostra personalità. Di seguito, i profili corrispondenti:

1. Prima faccia in figura

Se pensi che la prima faccia in figura rappresenti una persona molto stressata significa che sei una persona gentile, sensibile ed emotiva. Sul lavoro, così come nella tua vita privata, ti contraddistingui per il tuo senso di responsabilità e cerchi sempre di raggiungere i tuoi obiettivi nei migliori dei modi. La continua ricerca di perfezione ti stressa e spesso necessiti di staccare la spina.

Il consiglio è quello di credere di più in te stesso e non focalizzare l’attenzione su dettagli superflui.

2. Seconda faccia in figura

Se hai scelto il secondo volto in figura, significa che sei una persona che ama sentirsi libera e ritagliarsi i propri spazi dal caos delle vita quotidiana. Ami lanciarti in nuove sfide e gli ostacoli non ti spaventano perché credi siano importanti per superare i propri limiti.

Sei permalosa ed impulsiva e quando perdi le staffe mostri il tuo lato più spaventoso. Il consiglio è avere maggiore controllo e non lasciarsi guidare solo dall’istinto.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità ed intrattenimento, non hanno alcuna valenza scientifica.