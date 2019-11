Test psicologico: ciò che vedi per primo rivela il tuo disagio interiore

L’immagine che riesci a scorgere per prima in questo test ti svelerà qual è la natura più profonda del tuo carattere. Vuoi scoprire chi sei davvero?

Il test delle immagini nascoste che ti proponiamo in questo test ha l’obiettivo di svelarti la parte più nascosta e profonda della tua personalità: che paure, abitudini o difetti hai? Scoprilo!

Con il test puoi scoprire la tua personalità

Anche se può sembrare strano i test psicologici sono in grado di rivelarti come sei nel profondo del tuo subconscio meglio di altre tecniche. Non è né magia né nulla di strano, ma solo tecniche usate anche dagli psicologi per sondare il mistero della mente umana e della nostra personalità. Senza dunque nessun intento medico o diagnostico, puoi divertirti a mettere alla prova la tua personalità in questo test.

Che immagine vedi per prima?

Questo test è molto particolare come puoi vedere dall’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina.

Ad un primo impatto ti potrà sembrare anche una cena indefinita e magari non distinguerai nulla ma se osservi con più attenzione potrai scorgere due immagini.

Quello che chiede il test è proprio di dire quale delle due immagini ti salta all’occhio per prima: quella sarà l’immagine che rivela la tua essenza.

Allora scegli d’istinto e poi leggi il profilo corrispondente!

1- Nuvola di fumo

Se hai notato subito la nuvola di fumo di un’esplosione vuol dire che sei insicuro e cerchi sempre il sostegno degli altri. Pensi di non valere abbastanza e ti affidi a chi invece appare un leader.

Così facendo però spesso vedi calpestati i tuoi diritti e ciò ti crea insoddisfazione e rancore.

Cerca di lavorare più sull’autostima e anche gli altri ti vedranno e apprezzeranno di più.

2- Coppia che si bacia

Se la prima immagine che hai visto è la coppia che si bacia significa che sei una persona che pensa troppo e molto esigente.

Rimugini sui fatti accaduti e sei in ansia per quelli che devono ancora accadere.

Vorresti poter tenere tutto sotto controllo e non ti fidi mai del tutto né delle persone né delle situazioni. Il consiglio è di non aspettarsi sempre il peggio e di non concentrarti solo sugli aspetti negativi ma lasciare andare le cose come vanno.

