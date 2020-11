TEST dell’uomo sotto la pioggia: è usato ai colloqui di lavoro per valutarti

Usato nei colloqui di lavoro, questo test svela la nostra propensione lavorativa. Un semplice test può svelare tante caratteristiche del proprio essere.

Gli psicologi credono che sia possibile valutare diverse aree del nostro subconscio, come le paure, i sogni e i tratti principali della personalità in generale.

I test di personalità proiettiva, in particolare, analizzano come una persona risponde a situazioni particolari attraverso un disegno. In questo caso, il test aiuta a capire tanto di come ti rapporti, affronti, il lavoro.

Il test che proponiamo oggi, rivelerà il tuo atteggiamento verso la tolleranza, la pressione e la frustrazione, i tuoi meccanismi di difesa e il livello di ansia.

Test psicologico della persona sotto la pioggia

Durante il test, dovrai disegnare una persona sotto la pioggia e inventare la sua storia.

L’obiettivo principale è ottenere informazioni sulla tua personalità attraverso l’immagine dell’individuo in determinate circostanze spiacevoli.

Pronti? Allora procedete a realizzare il disegno, per poi passare alla seconda fase, quella dell’analisi.

Analisi del disegno della persona sotto la pioggia

L’orientamento del disegno

Sulla destra: se la persona sul tuo foglio di carta si trova a destra, indica la tua voglia di crescere professionalmente e la tua fiducia in ciò che accadrà in futuro.

Sulla sinistra: se la persona si trova sulla parte sinistra del foglio, mostra il tuo atteggiamento pessimista e anche che qualcosa del tuo passato ti impedisce di essere felice in futuro.

Al centro. Se la tua persona occupa una posizione centrale, significa che sei abbastanza competitivo.

Ombrello

Nessun ombrello indica che non hai meccanismi di protezione e risorse per far fronte a situazioni di vita difficili.

Un grande ombrello – che copre quasi completamente la persona – significa che sei molto difensivo, il tipo di persona che ha sempre bisogno di protezione e preferisce l’isolamento.

Il manico di un ombrello: hai sempre bisogno di supporto e di un piano d’azione preparato anche se sai che non ne avrai bisogno.

Figura umana

Vista frontale: la capacità di affrontare situazioni difficili.

Vista profilo: il desiderio di evitare situazioni ambigue.

Vista posteriore: la necessità di passare inosservati.

La dimensione del disegno

Piccolo: modestia, insicurezza, sensazione di inferiorità, bassa autostima.

Grande: il bisogno di essere riconosciuto, incline alla vanità.

Come hai disegnato l’immagine

Il modo più comune è iniziare a disegnare la testa della persona e finire con le gocce di pioggia. Tuttavia…

Se hai iniziato con i piedi, mostra che tendi a scegliere il modo sbagliato per risolvere i tuoi problemi.

Se hai iniziato con l’ombrello, può essere un segno di eccessiva difesa.

La persona si muove nel tuo disegno?

Se la persona sta ferma, mostra che vuoi proteggerti dal mondo circostante e che hai qualche problema con l’adattamento.

Se la persona sta camminando, significa che sai dove stai andando nella tua vita.

Poiché ogni disegno è unico e le interpretazioni variano per ogni persona, il test viene solitamente somministrato e interpretato da un professionista.