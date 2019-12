Test psicologico: il totem che scegli palesa il potere spirituale che non sai di avere

Test psicologico: il totem che scegli palesa il potere spirituale che non...

Ogni individuo ha un potere spirituale che si nasconde nel suo subconscio. Il test psicologico dei totem riesce a svelarlo, se sei curioso mettiti alla prova!

Hai mai sto dei totem? Se vuoi scoprire il loro significato fai questo test psicologico scegliendo quello che più ti attrae, ti verrà rivelato il tuo potere spirituale

Il test psicologico dei totem

In molte culture antiche i totem rappresentavano dei simboli della divinità e fungevano da protezione per gli esseri umani e come guida nella vita.

La cultura degli indiani d’America è l’esempio che tutti conoscono dell’uso totemico dei simboli, e tali simboli possono essere utilizzati oggi per svelare i segreti del nostro inconscio.

Attraverso test psicologici proiettivi come quello che ti proponiamo puoi divertirti a scoprire il tuo potere segreto, leggi come!

Quale totem ti affascina?

Scegli il totem che più ti ispira e prova a vedere quale potete inconscio rivela.

1- Gufo

Se il tuo totem è il gufo, sei una persona calma e saggia che sa sempre affrontare le situazioni e gli ostacoli con la serenità e con uno sguardo più alto. Le persone sono affascinate dalla tua personalità e ti vedono come una guida spirituale.

2- Aquila

Se hai scelto l’aquila il tuo potere è la determinazione, la forza di portare avanti le tue idee ed i tuoi obiettivi.

Voli alto e non ti arrendi se trovi qualche ostacolo.Sei una persona solitaria ma molto affascinante anche per la tua capacità di crearti sempre dei nuovi obiettivi.

3- Toro

Come il totem rivela sei una persona impulsiva e sanguigna e a volte non vieni capito. Il tuo potere è agire con forza quando bisogna prendersi il peso delle situazioni e hai molto coraggio.

Non sei però una persona violenta o aggressiva ma umile e disposta ad aiutare gli altri.

4- Orso

Il totem dell’orso rivela una persona con un potere grande di apprezzare la famiglia e le piccole cose.

Sei gentile e generoso anche se sai essere estremamente protettivo con i tuoi cari. Sei concreto e affettuoso allo stesso tempo.

5- Lupo

Se hai scelto il totem del lupo sei una persona misteriosa ed affascinante e il tuo potere è la seduzione sottile che emani dalla tua personalità.

Non ti apri facilmente ma quando lo fai sei fedele e affidabile anche se hai sempre un lato ribelle e libero che non può essere domato.

Se il test ti è piaciuto continua a seguirci e scopri altri lati segreti del tuo carattere!