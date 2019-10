Test Psicologico: vedi prima la tigre o la scimmia? La tua vera indole emerge dall’immagine

Quale immagine vedi per prima? La sagoma di una tigre o della scimmietta appesa al ramo di un albero? La risposta rivela il tuo lato nascosto

La nostra mente è un oceano di segreti, che spesso si depositano sul fondo in attesa di essere colti e interpretato. Con questo semplicissimo test ti aiuteremo a scoprire il lato nascosto del tuo carattere.

Pronto per scoprirlo? Osserva attentamente l’immagine proposta. Cosa ha catturato per primo la tua attenzione la sagoma di una tigre o la scimmietta appesa all’albero?

Scopri adesso il risultato.

1 – La tigre

Se la immagine che ti è balzata alla vista è la sagoma di una tigre allora sei una persona estremamente pratica e analitica, che mette il massimo impegno in qualsiasi circostanza. Non ascolti molto il parere altrui, per cui spesso agisci d’impulso, e ciò non sempre gioca a tuo favore.

Non ami i cambiamenti improvvisi, perchè odi profondamente doverti adattare ad un qualcosa di nuovo soprattutto se poco gradito. In compenso sei una persona determinata e forte caratterialmente che non si arrende di fronte alle avversità, e sono questi i tuoi ingredienti segreti per avere successo nella vita e nel lavoro.

2 – La scimmietta appesa all’albero

Se invece la prima immagine che hai visto è quella della scimmietta appesa all’albero allora la tua è una personalità creativa. Ami l’avventura e non hai problemi ad adattarti alle nuove situazioni che potrebbero presentarti sul tuo cammino, forse proprio grazie al vostro estro creativo.

Sei una persona lunatica e caotica, e forse per questa ragione dovresti imparare a giostrare meglio il tuo quotidiano. Sei un ottimo ascoltatore e hai buone capacità di problem-solving.

Sei infine una persona molto selettiva soprattutto nell’ambito delle amicizie, le tue esperienze passate non ti consentono di fidarti facilmente degli altri.