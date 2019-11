Test psicologico: il tatuaggio che più ti piace svela il disturbo psicosomatico di cui soffri

Scopri a quale disturbo psicosomatico sei più soggetto grazie a questo test psicologico che ti propone sei diversi tatuaggi.

Molte persone amano i tatuaggi, in questo test psicologico però vengono usati per scoprire come la nostra mente influisce sulla nostra salute.

Test psicologico e salute

La nostra salute è influenzata da una serie di fattori sia esogeni che endogeni.

Virus, batteri ed altri agenti patogeni di sicuro hanno una grande responsabilità nelle nostre malattie ma ormai anche la medicina ufficiale è concorde nel riconoscere l’importanza della nostra mente nei processi di salute e malattia.

Ecco perché questo test psicologico indaga proprio quale sia il nostro disturbo psicosomatico più frequente partendo da alcune caratteristiche tipiche del nostro modo di affrontare la vita.

Prova anche tu, ti stupirai dalla precisione del test!

Scegli il tatuaggio e scopri il tuo punto debole

Come si può vedere dall’immagine iniziale in questo test ti proponiamo 6 bellissimi tatuaggi.

Prova a scegliere in maniera istintiva quello che più ti rappresenta e che vedresti bene sul tuo corpo.

Poi guarda al numero corrispondente quali sono i disturbi su cui la tua mente agisce, ti aiuterà a capire più di te.

Tatoo n’1

Dietro il primo tatuaggio si nascondono questi disturbi psicosomatici: mal di testa ed eruzioni cutanee.

Hai paura di essere abbandonato e la tua insicurezza su questo punto ti crea quei sintomi.

Tatoo n’2

La tua mente rimugina molto sui problemi e sei un tipo ansioso. Il nostro apparato digerente é un secondo sistema nervoso dunque fisicamente stendi a soffrire di colite e colon irritabile.

Tatoo n’3

Se hai scelto il tatuaggio numero tre la tua paura maggiore è quella di fallire in ciò che fai.

Questa sensazione ti attanaglia al punto da provocarti come sintomi psicosomatici delle allergie.

Tatoo n’4

Il tuo sistema digerente si fa sentire con la stitichezza: la tua mente vuole dirti che forse ti sei chiuso troppo in te stesso, magari sei anche un po’ depresso ed hai bisogno di nuove esperienze

Tatoo n’5

Sei il tatuaggio che fa per te è il numero 5 il tuo carattere è molto fragile e sei insicuro.

Questa insicurezza a volte si trasforma in incapacità di agire e per te possono essere più frequenti i disturbi del fegato.

Tatoo n’6

Sei troppe stressato e questo ti fa dimenticare quello che devi fare o dire, a volte soffri di vertigini. È ora di prenderti una vacanza, e di concentrarti sulle cose belle che la vita ti ha offerto.

Se questo test ti è piaciuto seguici per scoprire altri lati nascosti di te!