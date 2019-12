Test psicologico: il luogo che più ti spaventa rivela le paure inconsce che celi da anni

Se riesci a superare le tue paure potreesti scoprire qual è la felicità a cui aspira il tuo subconscio. Mettiti alla prova con questo test psicologico!

Se desideri scoprire qual è la felicità che il tuo inconscio desidera prova a fare questo test psicologico, dovrai solamente superare la paura di entrare in una delle porte e potrai scoprirlo!

Il test psicologico che ti svela la felicità

Se hai la curiosità di scoprire quale tipo di felicità farebbe per te sei capitato nel posto giusto.

Questo test elaborato da un noto psicologo aiuta proprio a scoprie cosa potrebbe essere destinato a noi e che ci renderebbe davvero felici.

Per scoprirlo ti basterà indicare la porta in cui hai paura ad entrare.

Ti pare una cosa strana? Niente affatto, perché sia le nostre paure che i nostr desideri più reconditi sono collegati e i test psicologici e della personalità possono contribuire a fare emergere i nostri lati più nascosti.

In quale porta hai paura ad entrare?

Porta 1

Se hai scelto la porta numero uno sei una persona molto schiva e solitaria. Hai paura che gli altri possano penetrare le tue barriere emotive ma allo stesso tempo vorresti che qualcuno fosse in grado di capire i tuoi lati nascosti e per questo da degli “indizi” a chi ami di più.

Se superi la paura e ti apri di più agli altri potrai raggiungere la felicità che cerchi cioè l’appagamento emotivo ed il senso di completezza nelle relazioni.

Porta 2

Se hai scelto la numero 2 significa che hai paura della morte e della malattia. Non sai cosa c’è dopo e ciò ti spaventa molto. Sei una persona che tende a controllare e a programmare attentamente tutto ma dovresti capire che l’imprevisto può essere stimolante e l’energia di vivere e di non stare in attesa di cosa succederà può darti la felicità che cerchi: la salute e gioia.

Porta 3

La porta numero 3 nasconde la paura di provare tristezza e solitudine. Probabilmente sei in un periodo felice della tua vita ma hai dolorosamente sperimentato che dopo un momento felice capita sempre qualcosa di poco carino.

Questo è un meccanismo psicologico di difesa e dovresti capire che il rischio degli aspetti negativi è insito nella vita ma se ti lasci andare potresti godere dei momenti felici e farne tesoro per quelli meno belli.

Porta 4

Dietro la scelta della porta numero 4 si cela la paura della povertà materiale e per questo sei una persona molto concreta che si spende molto nella ricerca del benessere e della sicurezza materiale per sé e per i suoi cari.

Se però sfidi tale paura potresti scoprire che c’è anche un altro tipo di sicurezza, emotiva e dei sentimenti e che spesso le persone che ti sono accanto hanno bisogno anche di quello. Cerca di non trascurarlo!

Porta 5

Se hai scelto l’immagine numero 5 la tua paura è avventurarti in un tunnel poco chiaro. Come quello che provi tu: sei infatti molo emotivo e spesso le emozioni contrastanti, così come i tuoi pensieri che non sono chiari ma si accavallano e ti confondono.

Sei però anche molto intelligente e generoso e rimugini sempre sulle cose per non sbagliare.

Alla fine del tunnel potresti trovare la sicurezza in te stesso e la felicità di apprezzarti per quello che sei.

Porta 6

Se hai scelo l’ultima porta sei una persona sempre indaffarata e che ha tanti progetti. Hai un grande senso pratico e ti spendi fino all’ultima energia per portare a termine quello che hai in mente di fare, anche per non deludere gli altri.

Dietro la porta potresti trovare quello che ti farebbe davvero felice: un po’ di relax e di tempo solo per te, senza ansie e cose da fare per goderti un po’ di pace che meriti.

Allora ti è piaciuto il test? Continua a sguirci per scoprire altri lati nascosti di te!