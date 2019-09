Test psicologico: quale sorriso scegli? La risposta svela un lato importante della tua personalità

Quale sorriso scegli? La risposta a questo test rivela una parte di te che mai avresti immaginato di avere. Scopri un lato della tua personalità!

Osserva bene l’immagine e qual è il sorriso che ti colpisce di più? Ora vai leggere le risposte, perché con questo test psicologico scoprirai un lato della tua personalità che non pensavi di avere!

Test psicologico scegliendo una immagine

Il sorriso è una forma di comunicazione molto forte, internazionale e che non ha bisogno di ulteriori parole. Ma i sorrisi non sono tutti uguali – infatti in molte circostanze possono essere spontanei, felici o addirittura finti e sforzati.

Nonostante tutto, questa forma salva sempre tutti da un litigio, scioglie l’anima e fa capire tantissime cose. Per questo motivo vogliamo proporti un test psicologico da fare come gioco, per scoprire un lato della tua personalità che non conosci.

Non ti chiederemo di valutare il tuo sorriso ma di scegliere tra quelli proposti – senza pensarci troppo – andando a leggere la risposta relativa al numero posto su ogni immagine.

Sei pronto?

Quale sorriso hai scelto?

Osserva bene le sei persone, che presentano un sorriso differente che può o meno suscitarti emozione. Devi farlo di getto, senza pensarci e solo così potrai scoprire un lato della tua personalità che non pensavi nemmeno di avere.

Quale sorriso hai scelto? Corri a vedere il risultato

Sorriso 1

Sei un ottimo amico e tutti si rivolgono a te quando sono in difficoltà, grazie alla tua empatia e generosità. Il lato negativo è che sei troppo sensibile e l’umore delle altre persone tende a condizionare la tua vita.

La negatività la assorbi liberando così le persone intorno a te, ma tu rischi di non uscirne e farti tuoi i problemi che non lo sono. Sei una persona ansiosa, riflessiva ma molto molto buona.

Sorriso 2

Non ci sono dubbi, se hai scelto questo sorriso significa che hai finalmente trovato l’equilibrio che cercavi da tempo. Tutto quello che succede intorno a te non ti scalfisce ma – al contrario – sembra proprio renderti più forte che mai.

Le tue caratteristiche principali sono auto controllo e capacità nella gestione di ogni tipologia di emozione, sensazione e sentimento – senza mai lasciarsi andare alla negatività.

Sorriso 3

Le persone ti cercano sempre perché riesci ad infondere calma e positività. Sei una persona dal forte orgoglio, intelligente e brillante senza che niente o nessuno possa farti innervosire.

Quando amici o parenti hanno bisogno di un consiglio, si rivolgono a te e lo applicano, perché sanno di perseguire la strada più corretta e sicura.

Le parole chiave della tua personalità? Sicurezza, calma e resistenza.

Sorriso 4

Sicuramente ti hanno più volte detto che sei saggio, come quasi una persona anziana che oramai ha visto di tutto. Può succederti anche la cosa più grave, ma non rovinerai mai la giornata alle persone vicino a te.

Nonostante tutto, stai cercando ancora la strada giusta e vorresti essere felice abbandonando tutto ciò che non puoi gestire o possa farti male. Un grande potere che si riassume in tre parole: controllo, calma, felicità.

Sorriso 5

La saggezza che è in te porta gli altri a fidarsi, buttarsi tra le tue braccia e lasciarsi portare verso quelle che sono le porte della vita da aprire. Sei concentrato e per ogni situazione studi la strada più corretta, senza cadere in tentazioni o negatività.

Equilibrato, misterioso ma anche tanto felice di quanto sino ad ora conquistato.

Sorriso 6

Pochi ma buoni è il tuo mood, visto che la tua indipendenza ti porta ad esplorare tanti scenari senza aver bisogno degli altri, per sentirti realizzato.

Empatia e forza sono due punti focali della tua personalità, tanto da poter prevedere ogni mossa del “nemico”. Amici e famiglia sono importanti e gli unici che forse possono darti un consiglio.

Parole chiave? Indipendenza, chiarezza, forza.

