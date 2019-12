Test psicologico: il simbolo che tatueresti svela cosa ti impedisce di essere felice

Quale messaggio vuole mandarti il tuo subconscio? Scegli il simbolo che ti attrae e prova a scoprirlo con questo test psicologico

Ogni individuo ha una parte inconscia che spesso cela bisogni e desideri che ci spingono verso alcune scelte piuttosto che altre. Se sei curioso di sapere qual è il messaggio diretto a te che i simboli rivelano fai il test psicologico che ti proponiamo.

Il test psicologico dei simboli che ti svelano un messaggio

Lo scopo dei test psicologici è quello di svelare lati della tua personalità come desideri, paure e sogni che spesso sono chiusi nel tuo subconscio.

Chiaramente l’intenzione è quella di divertirsi a soddisfare alcune curiosità su noi stessi e le persone che ci sono accanto, e perché no, a capirle di più.

I simboli parlano al nostro lato più profondo attraverso un linguaggio che supera le parole e possono anche comunicarci un messaggio nascosto dentro di noi.

Che simbolo scegli?

Sei quindi curioso di conoscere il messaggio che il tuo subconscio vuole mandarti? Scegli un simbolo ad istinto e poi leggi!

1- La Piramide con i triangoli

Sei una persona che controlla tutto, quindi il messaggio per te è d lasciar fluire le cose come è giusto che vadano e ad accettare anche gli imprevisti entrando in connessione realmente con quello che vuoi nel profondo.

2- Il Fiore di Loto

Il Loto ti invita a tagliare i rami secchi nella tua vita e concentrarti su quale sia l’obiettivo principale per te. Smetti di vivere senza uno scopo preciso ma progetta la strada che ti porterà a raggiugere ciò ce davvero ti fa stare bene.

3- La Spirale

La spirale ti invita a cercare un centro di calma dentro di te e fissarti su quello perché in questo momento sei troppo preso da ansia e preoccupazioni. Il futuro ti riserva delle novità positive e l’indicazione sulla strada da seguire ti arriveranno anche se smetti di pensarci continuamente.

4- La Triskell

Il simbolo della Triskell ti invita a fare pace con il passato, ad apprezare il presente e ad essere positivo per il futuro. Devi infatti capire che i cicli della vita sono collegati e come vedi la vita influisce sugli eventi.

5- Il reticolo di atomi

Questo simbolo ti indica che sei una persona molto razionale e che tende a concentrarsi sugli aspetti pratici evitando di lasciarsi coinvolgere emotivamente nelle situazioni. Lascia invece spazio anche ai sentimenti scoprirai che la vita può colorarsi e sono utili sia la felicità che il dolore.

6- Il Chakra

Se hai scelto questo simbolo il messaggio per te è di cercare di essere meno impulsivo e ponderare meglio gli aspetti delle situazioni prima di agire. Usa l’empatia per capire gli altri e concentrati anche sugli aspetti non materiali della vita.

Se questo test psicologico ti è piaciuto continua a seguirci e divertiti con altri test!