Test psicologico: il simbolo che ti attrae svela il dono speciale che hai nella vita

I simboli nascondono alcune verità legate al tuo subconscio, fai questo test psicologico se vuoi capire come sfruttare la tua energia!

Il test psicologico dei disegni simbolici viene usato per rivelare dove si incanala la tua energia interna. Scopri lati di te che non pensavi di avere.

Simboli esoterici per il test psicologico

Da sempre i simboli veicolano dei significati molto importanti riconosciuti inconsciamente da tutti gli uomini indipendentemente dalla cultura di appartenenza.

Questa è la forza di un simbolo: parla al nostro subconscio senza che la mente possa prendere il controllo dunque ci può aiutare a svelare quegli aspetti del nostro carattere che nemmeno noi sappiamo di avere oppure come ci vedono gli altri, ad esempio in amore.

In questo test ti verrà svelato dove risiede la tua energia più profonda e potente e come sfruttarla per stare bene.

Che simbolo scegli?

L’immagine ad inizio pagina ritrae tre dei simboli più conosciuti e carichi di significato mistico.

Scegli quello che parla direttamente al tuo inconscio e poi leggi cosa svela di te.

1- La Stella di Lakshmi

Il primo simbolo rappresenta la stella a 5 punte presente in molte culture, in quella induista rappresenta la Dea Lakshmi.

Indica che sei una persona con un’energia sensuale che non passa inosservata e che metti in tutte le tue relazioni interpersonali.

Gli altri sono affascinati dalla tua personalità e dalla tua carica esplosiva.

2- La Luna

Il secondo simbolo rappresenta il nostro Io inconscio e il passato.

Indica il bambino che eravamo con i suoi vissuti emotivi.

Se hai scelto questo simbolo la tua personalità è molto sensibile, spontaneo ed empatico.

Hai una grande intelligenza e la tua energia è molto ben definita, ossia sei il tipo di persona che vede nero o bianco.

Bisogna che impari ad incanalare la tua energia per non essere frainteso dagli altri.

3- L’Occhio di Nazar

Anche l’occhio è uno dei simboli mistici presenti in moltissime antiche tribù.

Basti pensare all’occhio di Horus per gli Egizi o l’occhio di Nazar per i Turchi.

L’occhio indica protezione dalle energie negative ed indica anche che sei una persona molto perfezionista.

Tendi a voler raggiungere la perfezione in tutti ma questo tuo modo di fare ti fa perdere di vista le cose importanti.

Se ti è piaciuto questo test seguici ancora per esplorare altri lati nascosti della tua personalità