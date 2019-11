Test psicologico: il simbolo che più ti attrae svela la parte più primordiale del tuo essere

I simboli antichi di questo test ti rivelano la parte ancestrale e più nascosta della tua personalità. Scegli senza pensare e scopri il tuo lato inconscio

I simboli sono antichi quanto l’uomo ed hanno dei significati inconsci che possono rivelarci la nostra personalità, scopri come sei nel profondo grazie a questo test.

Il test di personalità dei simboli

La società umana fin dagli albori ha sentito la necessità di codificare in simboli universalmente riconosciuti gli archetipi della vita: amore, odio, paura e le varie caratteristiche della personalità.

Anche oggi infatti, i simboli antichi che ti mostriamo in questo test parlano alla nostra parte più inconscia, stimolando una conoscenza di significati che è innata in ognuno di noi e rappresenta la nostra personalità.

Lasciati dunque guidare dal tuo istinto e scegli il simbolo che più ti attrae e poi leggi la personalità a cui corrisponde, sarai sorpreso dalla precisione dei test proiettivi.

Il simbolo antico che scegli rivela la tua personalità

1- L’occhio di Horus

L’occhio di Horus per gli antichi egizi era inizialmente legato alla Dea Wadjet che rappresentava la prosperità e la salute. In seguito grazie al mito di Horus figlio di Osiride, andò ad indicare la vittoria del bene sul male e la protezione divina.

Se dunque sei attratto da questo simbolo hai necessità di riportare al giusto equilibrio la tua vita, tagliando i rapporti con le persone negative e appoggiandoti a chi è giusto e con sani valori.

2- Il labirinto

Tutti conosciamo il mito di Dedalo e del suo Labirinto, in cui Minosse rinchiuse il Minotauro. Il labirinto è dunque simbolo di lotta per integrarsi nella vita sociale e della famiglia. Se hai scelto questo simbolo, hai bisogno di sentirti accolto e non giudicato e ti senti sempre in sfida col mondo per dimostrare chi sei. Cerca di perdonarti gli errori e lavora sulla tua autostima ed indipendenza.

3- Il Tridente

Il tridente è un arma bianca, nella significato della simbologia archetipica legato dunque all’elemento Aria e alla sfera mentale. Rappresenta infatti anche la lettera greca psi il suffisso per psiche. Ecco perché se hai scelto questo simbolo sei una persona molto mentale, che analizza tutto e che prima di agire pianifica le azioni. Hai una grande capacità intuitiva ma dovresti lasciare spazio anche alla tua parte più emotiva e fisica per equilibrarti.

4- La Triskell

La Triskell è il simbolo celtico che indica il triplice aspetto della natura umana e dei cicli della vita: nascita-crescita-morte, gioventù-vita adulta- vecchiaia.

Se hai scelto questo simbolo hai bisogno di equilibrare i tre aspetti, riconoscendo il valore di ogni tappa della tua vita e imparando che la forza per affrontare gli eventi della vita è già in noi e aspetta solo di essere liberata.

5- Il Serpente Ouroboros

L’Ouroboros è un serpente che ingoia la propria coda a rappresentare la ciclicità del tempo e degli eventi. Se dunque hai scelto questo simbolo dovresti fare una valutazione sincera delle tue azioni del passato per capire come stanno influenzando il tuo presente ed il futuro. Attento al Karma!

6- Lo Scarabeo

Lo scarabeo è un altro simbolo egizio molto famoso ed è considerato un potente amuleto portafortuna.

Sta ad indicare la buona sorte, la capacità di rigenerarsi dopo un fallimento e della ciclicità degli eventi. Dunque se hai scelto questo simbolo sei una persona di base ottimista ma devi osare di più e credere di più nel futuro. Devi imparare ad approfittare degli imprevisti che ti capitano e prendere al volo le occasioni.