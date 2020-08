Test: Cosa faresti tu? Svela aspetti del tuo carattere che non conosci

Quale è la tua reazione dinanzi agli ostacoli? Il numero corrispondente alla tua reazione, svela aspetti del tuo carattere che non conosci.

Analizzare il nostro comportamento potrebbe essere utile per scoprire i tratti distintivi della nostra personalità. Con questo semplice test psicologico, si considera il modo in cui siamo soliti reagire dinnanzi agli ostacoli.

Ciò è importante per conoscere e capire in che modo prendiamo decisioni quando siamo in difficoltà.

Come reagisci davanti alle difficoltà

Questo semplice test analizza una situazione ipotetica. Immaginate di aver ricevuto un SMS, una lettera o un messaggio su WhatsApp da un utente anonimo che vi suggerisce di presentarvi ad una certa ora in un luogo indicato e che non sia possibile rifiutare l’invito.

Una volta arrivati sul luogo dell’appuntamento trovi la porta chiusa. Qual è la tua reazione? Di seguito, i profili corrispondenti:

1. Forzi la porta e cerchi di entrare

Se scegli di forzare la porta per entrare questo significa sei una persona che segue l’istinto quando devi assumere una decisione importante. Non analizzi nel dettaglio le diverse alternative che si presentano ma, a volte, questo può essere controproducente.

Un consiglio? Essere sicuro delle proprie scelte è importante per raggiungere il successo ma è meglio prestare attenzione ai dettagli per evitare di commettere errori.

2. Cerchi di ascoltare cosa si nasconde dall’altra parte

Se cerchi di origliare e capire cosa succede dall’altra parte della porta, significa che sei una persona tranquilla e riflessiva. Non segui l’istinto ma analizzi nei minimi dettagli ogni situazione per evitare di incappare in errori prevedibili.

La tua continua ricerca della perfezione potrebbe impedirti di goderti la tua quotidianità.

3. Batti dei colpi sulla porta

Se cerchi di catturare l’attenzione delle persone che si trovano dall’altra parte della porta significa che sei una persona genuina e buona. I tuoi familiari, così come i tuoi amici, amano di te la tua dolcezza e gentilezza.

Quando è il momento di assumere una decisione importante segui le tue idee e non ti lasci sopraffare dalle difficoltà. Ma attenta a chi vuole prendersi gioco di te.

4. Urli e cerchi di fare rumore

Se urli e cerchi di fare rumore, sei una persona che prende le sue decisioni senza farsi condizionare da ciò che gli altri pensano delle tue scelte.

Ti fai guidare dalla passione e sei un tipo che non passa inosservato per la tua schiettezza e sincerità. Ma attento a non essere fuori luogo.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità ed intrattenimento.