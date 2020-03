Test: il simbolo che più ti affascina svela ciò che può aiutarti ad affrontare meglio la vita

Il tuo inconscio cela un messaggio per te che puoi cercare di fare emergere dal profondo della tua anima con questo test psicologico, provalo subito!

Sei in contatto con la tua guida inconscia? Se vuoi provare a scoprire cosa la tua anima vorrebbe farti sapere fai subito questo test psicologico.

La tua guida interiore parla attraverso il test psicologico

Il tuo inconscio racchiude sia desideri che paure che guidano le tue azioni ed influenzano il tuo futuro.

Non sempre è facile sapere quali siano ma attraverso alcuni test specifici teorizzati da psicologi e studiosi della mente si può provare a farli emergere.

Il meccanismo è molto semplice: i simboli proposti hanno uno specifico significato, scegliendo quello che ti sembra più in sintonia con te potrai cercare di scoprirlo.

Simbolo 1

Il messaggio per te da questo simbolo è di fidarti dell’universo e lasciare che le cose vadano come devono andare. Bisogna ora lasciarsi trasportare senza prendere decisioni avventate.

Simbolo 2

Il messaggio di questo simbolo per te è di cercare in questo momento di porre dei limiti a ciò che succede attorno a te. Dovrai concentrare le tue attenzioni su situazioni e persone che sono utili per la tua evoluzione.

Simbolo 3

Il messaggio che questo simbolo racchiude per te è di speranza nel cammino che hai scelto. Tale via infatti è quella giusta. Hai molti dubbi ma devi fidarti che a suo tempo vedrai i risultati.

Simbolo 4

Il messaggio per te è di lasciarti il passato alle spalle. Anche se hai sofferto e senti di aver bisogno di capire ancora alcuni aspetti di ciò che è successo è più utile per te guardare al futuro.

Simbolo 5

Il messaggio per te è che il ritmo della tua vita sta accelerando. Il momento è quello giusto per fissare nuovi obiettivi partendo da ciò che davvero vuoi. Il tuo cuore sa cosa sta cercando ed è il momento di seguirlo.

Simbolo 6

Il simbolo ti dice chiaramente che al momento ti stai concentrando troppo su ciò che è esterno a te. Il consiglio è di cercare prima di tutto di calmare la mente e le varie emozioni che stai vivendo e cercare di schiarirti le idee.

Se ti è piaciuto torna per provare altri test!