Test psicologico: la prima immagine che vedi rivela la paura che più ti tormenta

Il test psicologico seguente ti darà preziose indicazioni sulla tua personalità e sulle tue maggiori paure, scegli l’immagine che hai visto per prima

Se vuoi scoprire quale sia la tua più grande paura non c’è niente di meglio che metterti alla prova con questo test psicologico molto semplice: basta dire quale immagine vedi per prima e scoprire cosa ti inquieta di più!

Test psicologico delle tue paure

Ognuno ha delle paure che non gli permettono di vivere del tutto serenamente. Alcune le conosciamo, altre sono decisamente inconsce, ed ecco eprchè i test psicologici diventano uno strumento importante per poter esplorare le parti più nascoste della nostra personalità.

Prova a fare il test che ti proponiamo, ti stupirai del risultato!

Cosa vedi per prima?

Osserva bene l’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina.

Come potrai notare sono fuse insieme alcune figure: sta a te indicare solo quella che ti ha colpito per prima, non importa se ne vedi più di una.

Poi potrai scoprire la tua paura più grande leggendo il profilo corrispondente all’immagine che hai notato.

1- Teschio

Se la prima cosa che hai notato è un grande teschio la tua paura maggiore è il cambiamento. Hai il terrore di perdere quello che hai intorno a te, le persone a cui vuoi bene e quindi indirettamente la paura dell’ignoto. Impara ad apprezzare gli imprevisti perché potrebbero regalarti belle sorprese.

2- Uomo legato

Se hai visto per prima cosa l’uomo legato sei una persona molto indecisa ed insicura. Temi che le persone ti possano giudicare e sei sempre troppo frenato quando devi prendere delle decisioni.

Non ami esporti, nemmeno per esprimere le tue idee. Lavora sull’autostima per diventare più sicuro di te e di ciò che vuoi.

3- Nave

Se la nave è quella che ti è saltata per prima all’occhio vuol dire che sei un perfezionista. La tua più grande paura dunque è quella di non riuscire a fare tutto alla perfezione. Sei molto esigente, sia con gli altri che con te stesso e non ti perdoni mai un errore. Sforzati di apprezzare l’imperfezione come creatività!

4- Recinzione

La recinzione indica che sei una persona molto riservata. La tua paura principale risiede nel relazionarti con gli altri, probabilmente perché sei stato molto ferito in passato ed ora non ti fidi più. Cerca di apprezzare anche il bello delle relazioni umane con i pregi ed i difetti che ognuno ha.

Hai scoperto la tua più grande paura? Seguici per provare a cimentarti in altri test come questo e scoprire lati di te che non conoscevi!