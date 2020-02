Quale cane vedi per primo? Ecco cosa dovresti fare per migliorare la tua vita

Quale cane vedi per primo? Ecco cosa dovresti fare per migliorare la...

Se sei curioso di capire a che punto della vita ti trovi e quali sentimenti ti guidano in questo momento fai questo simpatico test psicologico e stupisciti!

I cani sono tra gli animali più amati ma sapevi che possono svelare delle verità sulla tua vita? Se non ci credi prova questo test psicologico, riconosci almeno una razza di cane nell’immagine e scopri che messaggio ti riserva!

Il test psicologico dei cani

Ogni test psicologico si basa sull’utilizzo di simboli più o meno conosciuti che parlano direttamente al nostro inconscio.

In tal modo possono emergere delle verità speso celate anche a noi stessi che riguardano il nostro modo di pensare, amare, di vedere la vita e gli altri.

In questo test molto particolare ti viene proposta un’illusione ottica ovvero un’immagine che ne nasconde molte altre.

Starà a te indicare cosa vedi per prima e poi scoprire cosa svela di te e di come vivi attualmente.

Se sei curioso, prova!

Quale razza riesci a vedere per prima?

1- Yorkshire Terrier

Ti sembra che tutto ciò che vivi nella tua vita sia un pò troppo pesante ultimamente. Per stare meglio dovresti affrontare gli eventi a piccoli passi e perdonarti qualche sbaglio.

2- Corgi

Ti risulta difficile mettere le tue esigenze al primo posto perché hai un grande senso di protezione e responsabilità verso gli altri. Ma ciò ti causa insoddisfazione, cerca di pensare un pò a te.

3- Golden Retriever

Analizzi troppo tutte le situazioni che vivi per capire dove hai sbagliato. Accetta ogni tanto di non essere perfetto e che anche gli altri possano sbagliare ed accogli l’mprevisto.

4- Barboncino

Pensi che tutto ciò che hai ottenuto fino ad ora sia solo frutto della fortuna e per questo non ti impegni per il futuro. Pensa invece che dipende da te e puoi ancora migliorare se lo vuoi.

5- Bulldog francese

Non ami la solitudine ma poi quando ti ritrovi in un gruppo ti senti sopraffatto e vorresti un pò di intimità. Devi cercare il giusto equilibrio tra la vita sociale e quella privata.

6- Pitbull

Stai vivendo un periodo in cui ti sembra di dover affrontare mille sfide e non vedi la fine del tunnel. Prova a pensare che è solo una fase e se ti capitano è perché sei in grado di superare tutto.

Ti è piaciuto il test? Torna a trovarci e provane altri!