Osserva bene questi colori e scegli quello che preferisci. Ora corri a leggere il risultato, scoprendo come sei veramente nella vita! Non l’avresti mai creduto, vero?

Test psicologico dei colori

La scelta del colore non è mai un caso, dietro ad una risposta tanto semplice si nasconde qualcosa di molto complesso. Il significato dei colori secondo la Psicologia del Colore varia da colore a colore. A ciascun colore, si associano significati che comunicano e trasmettono messaggi ben precisi.

Secondo la psicologia i colori caldi trasmettono vitalità, energia e dinamismo, ma anche sensazioni positive, che spingono all’azione e al movimento. Mentre i colori freddi trasmettono tranquillità e serenità. Infine i colori neutri sono composti ed eleganti, comunicano serietà e un forte senso pratico.

Secondo Gerald Zaltman professore di economia aziendale presso la Harvard Business School, quasi tutte le nostre scelte traggono origine dal nostro subconscio.

Tutto ciò spiegherebbe anche la nostra scelta del colore, dettata da motivazioni intrinseche che sfuggano alla nostra mente cosciente e razionale.

Ora tuffati nel seguente test è scopri i lati nascosti della tua personalità. Attraverso questo test psicologico avrai un’analisi introspettiva capace di attingere in profondità e rilevare i tratti della personalità.

Quale colore preferisci?

Osserva questi cinque colori e scegline uno, il tuo preferito o quello che si avvicina di più a gusti o ricordi passati. Fatto?

Ora sei pronto a scoprire come sei veramente, anche se durante le sfide di ogni giorno cerchi di modificare questo aspetto. Ecco i risultati!

Hai scelto il colore nero?

Sembra strano ma non lo è, il colore nero nasconde un magico segreto, chi lo preferisce ad altri è una persona molto creativa, ma anche estremamente sensibile. La personalità di chi ama il nero indica una grande sensibilità, di fatto chi sceglie questo colore non esprime facilmente le sue emozioni. Sei dotato di una spiccata personalità, introverso ma pronto ad evitare le interazioni sociali che ti mettono troppo in luce.

Hai scelto il colore marrone?

Chi sceglie il colore marrone è una persona molto affidabile che cerca una certa stabilità nella sua vita quotidiana. La sua personalità emerge proprio per la luce che emana, pronto ad aiutare gli altri e a raggiungere i suoi obiettivi. La caratteristica che ti contraddistingue rispetto alla media, sono i tuoi forti valori e principi.

Hai scelto il colore blu?

Fiducia e affidabilità sono i valori che ti contraddistinguono, cosi come il tuo colore preferito che ha un effetto calmante. Non è un caso che tu stia cercando un certo equilibrio nella tua vita. Brilli per la tua personalità piacevole e socievole ma soprattutto perchè ami diffondere un clima armonioso intorno a te.

Hai scelto il colore verde?

Il tuo colore preferito è il verde ed indica una personalità straordinariamente sensibile anche se non eccessivamente emotiva. Sei generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri, allegro e socievole con tutti, nonostante i mille impegni ami la compagnia dei tuoi amici e sei molto ricercato.

Hai scelto il colore rosa?

Se il tuo colore preferito è il rosa denota una personalità artistica. Adori la musica, la scrittura e la pittura. Spicchi per le tue doti- sempre alla ricerca di fare qualcosa – ma in particolar modo per la tua sensibilità.

