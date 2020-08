Quale animale ha catturato immediatamente la tua attenzione tra Leone e Zebra? Scopri tratti interessanti del tuo carattere

E’ interessante notare che negli ultimi anni è consuetudine leggere in rete test che si propongono lo scopo di fare luce sui tratti distintivi della nostra personalità in un modo semplice e divertente.

In questo caso occorre prestare attenzione all’immagine in evidenza e rispondere, senza pensarci troppo, alla domanda che segue: cosa ha notato per prima tra Leone e Zebra? Scopri cosa ti rende speciale agli occhi degli altri.

Test visivo: Leone o Zebra?

Diversamente dai test che analizzano le abitudini quotidiane come il rossetto che preferiamo indossare, questo analizza gli impulsi che l’immagine proposta invia al nostro cervello. Non ha alcuna valenza scientifica ma è un modo divertente per conoscere meglio noi stessi. Dunque, cosa hai notato per prima? Di seguito, i profili corrispondenti:

Leone

Se hai notato il Leone, significa che sei una persona che ama trascorrere del tempo da sola, perché credi sia il modo migliore per staccare dal caos della vita quotidiana. Ami condividere ogni momento solo con le persone che conosci bene e cerchi sempre di ritagliare del tempo per la tua famiglia e gli amici più stretti.

Non ami i cambiamenti che stravolgono le tue abitudini e sei felice quando tutto procede secondo i tuoi piani.

Zebra

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è la Zebra, significa che sei una persona socievole ed allegra. E’ difficile passare inosservata con il tuo carattere: indossi sempre il tuo sorriso migliore nonostante le difficoltà.

Ami viaggiare e sei sempre alla ricerca di nuove esperienze e avventure perché credi sia il modo migliore per arricchire il tuo bagaglio di conoscenze e competenze.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.