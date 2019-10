Test Psicologico: cosa vedi nell’immagine? Scopri quale problema ti tormenta e come risolverlo

Cosa vedi nell’immagine? Un albero o due volti umani? La tua scelta rivelerà di quale entità è problemache ti afflige e come affrontarlo

Ti senti in ansia, stressato dal quotidiano? Non riesci a comprendere di che natura sia il problema che ti affligge, ne tanto meno hai idea di come affrontarlo.

In questi casi accorre in aiuto la psicologia attraverso l’ausilio delle immagini, in grado di decriptare i nostri dubbi più profondi, sui quali spesso proprio non riusciamo a soffermarci e concentrarci.

Scopriamo insieme la natura delle nostre ansie e del nostro stress. Che cosa vedi nell’immagine? L’albero oppure i volti umani di due persone?

La prima che balzerà ai vostri occhi illuminerà la via.

1 – L’albero

Se la prima immagine che ti è saltata agli occhi è l’albero, è evidente che hai un problem con te stesso. Stai attraversando probabilmente un periodo difficile della tua vita, in cui ti senti poco stimolato e demotivato rispetto alle tue scelte lavorative o sei insoddisfatto della piega che sta prendendo la tua carriera professionale.

Sono in atto per te probabilmente dei cambiamenti, forse non voluti ma necessari, a causa dei quali potresti dover rinunciare alle persone e le cose che ami per raggiungere i tuoi obbiettivi.

2 – I volti umani di due persone

Se invece la prima immagine che ti balza all’occhio è quella raffigurante due volti umani allora la natura del problema è esterno. In questo periodo pare che tutto ti sfugga di mano e non riesci ad essere lucido ed imparziale sulle problematiche che ti stanno tormentando relativi alla relazione con familiari, compagni o amici.

Sassi che pian piano si stanno trasformando in macigni sul cuore, perchè non abbiamo il coraggio di affrontarli nel modo giusto.

Come puoi affrontare i tuoi problemi?

Non ci sono manuali che possano insegnarci il modo giusto per affrontare il problema che ci tormenta. In primo luogo dobbiamo prenderne consapevolezza, e se possibile aiuto di qualcuno competente o semplicemente una persona di fiducia che possa illuminarci e farci guardare le cose da un altra prospettiva.

In ultimo non lasciarti sopraffare da ciò che ti affligge ma rispondi con un atteggiamento positivo e affronta tutto con una buona dose di coraggio.