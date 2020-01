Qual è il tuo punto debole? Non ne siamo sempre consapevoli ma il test psicologico delle porte te lo svelerà, scegli quella che apriresti!

Il test psicologico delle porte ti svelerà un lato che ancora non conoscevi di te. Dovrai solo scegliere quale porta vorresti aprire per scoprire quale messaggio cela per te!

Il test psicologico che apre le porte della conoscenza

La psicologia di ciascuno è molto complessa e studiosi della mente mettono a punto sempre nuovi strumenti per esplorare e mappare le particolarità della personalità.

Attraverso simboli ed immagini infatti ciò che è chiuso nel nostro inconscio può emergere ed è il principio su cui si basa il test delle porte che ti proponiamo oggi.

Quale porta sceglieresti?

Se sei curioso di scoprire quale è il lato della tua personalità più debole scegli solo una porta. Non sbaglierai!

1- Porta azzurra

Sei spontaneo e divertente. Ami circondarti di belle cose e la tua paura è in realtà la solitudine e il non poter condividere con qualcuno che ti voglia bene ciò che hai.

2- Porta nera

Siete persone precise e perfezioniste. Il vostro punto debole è il desiderio che tutto sia perfetto come lo avete progettato, ma perdete così il bello delle imperfezioni.

3- Porta arancione

Sei emotiva ed estroversa. Metti l’amore al primo posto e la tua paura maggiore è quella di non trovare la tua anima gemella e di non poter esprimere i tuoi sentimenti.

4- Porta verde acquamarina

Sei una persona passionale con una spiccata vena artistica. La tua più grande paura è quella di non poterti esprimere e vedere limitata la tua libertà. Hai bisogno di sentirti capito.

5- Porta lilla

Siete delle persone sempre indaffarate. La vostra paura è quella di non avere una vita piena perché vi sentirete persi ed inutili ma anche il relax è importante per ricaricarvi dalle fatiche.

6- Porta rossa

Siete sicuri e forti all’esterno ma dentro siete fragili e impauriti. Temete più di ogni cosa i giudizi negativi e cercate di non esporvi troppo, dovreste seguire di più il cuore.

7- Porta bianca

Siete molto legati alla famiglia e agli affetti di una vita. Ciò vi porta a temere di perdere le persone importanti e ti annulli per dare tutto a loro ma dovresti ogni tanto pensare a te stesso.

8- Porta blu

Sei simpatico e sempre allegro. Ti spaventano i problemi e i dolori della vita per questo cerchi di allontanarti da ciò che potrebbe ferirti.

9- Porta verde acido

Sei una persona pratica e attiva. Hai sempre nuovi progetti e ciò che ti spaventa è ciò che sfugge al tuo controllo come gli imprevisti.

10- Porta beige

Siete persone stabili e concrete. La vostra paura più grande è legata alla perdita delle certezze soprattutto materiali e finanziarie.

