Test psicologico: le piume che vorresti sul tuo corpo rivelano il tuo bisogno più intimo

Se vuoi conoscere nel profondo la tua personalità questo test psicologico fa poprio al caso tuo: scegli il tipo di piuma che ti attira e scopri chi sei!

La nostra mente cela segreti che a volte neanche noi conosciamo. In questo test psicologico delle bellissime immagini ti sveleranno i lati più profondi della tua personalità: scegli la tua piuma preferita e leggi chi sei.

Il web impazzito per questo test psicologico

Sui social network uno dei temi di confronto e discussione tra gli utenti sono proprio le divergenze caratteriali ed il modo di vedere la vita. Tali differenze derivano dal nostro tipo di personalità che è definita da una serie di elementi diversi e personali.

Alcuni test come quello che ti proponiamo possono essere un modo per approfondire la conoscenza di sé giocando, divertendosi anche in compagnia.

ll confronto dei “risultati” tra amici o parenti stimola infatti la consapevolzza e la crescita interiore.

Dunque se sei incuriosito, prova anche tu a cimentarti con questo test!

Quale piuma scegli?

1. La piuma nera

La prima è la piuma di corvo. Indica una personalità riservata, molto sei cura di sé ma che trova la sua pace nello stare in solitudine. Indica anche una personalità molto interessata al lato più oscuro delle persone ed è capace di non giudicare gli altri.

Il cambiamento è la via per il tuo benessere emotivo.

2. La piuma cangiante

La piuma cangiante è quella del colibrì ed indica una personalità eplosiva e dinamica. Sempre in movimento sia fisico che mentale, sei attratto dalle novità e ti annoi facilmente con le routines.

Sei attratto dalla vita movimentata della città e il tuo cammino spirituale ti porta in contatto con maestri di vita da cui imparare.

3. La piuma blu e verde

La piuma numero 3 è quella riconoscibilissima del pavone e come il suo possessore chi l’ha scelta ama basare tutta la sua esistenza sulla seduzione. Sei ammaliante in ogni tuo gesto e parola che rivolgi agli altri e per questo sei sempre al centro dell’attenzione anche se per le questioni serie le persone ti giudicano un po’ troppo superficiale.

4. La piuma beige

La piuma marrone è quella dell’aquila. Non è appariscente ma denota forza ed indipendenza. Sei un leader naturale e le persone ti cercano sempre per essere aiutate e guidate. Hai molta saggezza e calma necessarie per mediare i conflitti ma sei temibile come nemico.

5. La piuma argentata

La piuma numero 5 appartiene allo struzzo e se l’hai scelta sei una persona sensibile e molto emotiva. Ti lasci trasportare di sentimenti e ciò che ti ferisce di più è l’aggressività e la prepotenza. Sei un amico leale e sincero e in coppia tendi ad accontentare sempre il partner anche se poi metti in atto dei ricatti emotivi.

6. La piuma multicolor

La piuma numero 6 è quella del pappagallo. La personalità che rivela è esuberante ma anche aggressiva, sei sempre concentrato sui tuoi bisogni e hai un grande carisma e simpatia che ti fa essere il più ricercato tra gli amici quando c’è da divertirsi.

Sei anticonformista e molto ostinato e ottieni sempre quello che vuoi.

Se questo test ti è piaciuto e ti ha svelato aspetti di te che non conoscevi, seguici per provare altri divertenti test!