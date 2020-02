Qual è la tua dote nascosta che tutti invidiano? Scegli la piastrella e lo scoprirai

Sei sicuro di conoscerti bene? Se vuoi scoprire in quale ambito eccelli, scegli uno tra i disegni che vedi e svelerai una tua dote segreta.

Con questo test psicologico potrai scoprire dove risiede la tua vera forza, ti basta scegliere una delle piastrelle disegnate e ti stupirai di sicuro!

Tutti abbiamo interesse a scoprire come funziona la nostra mente ed il perché di alcuni comportamenti.

Di sicuro ci chiediamo molto spesso perché gli altri agiscono in un modo piuttosto che in un altro,; o perché pensino determinate cose di noi. Gli esperti in materia hanno elaborato una serie di test psicologici (come quello del sole) che ci aiutano a rispondere a questi interrogativi.

Il test psicologico che sta diventando virale

Quale piastrella scegli?

Non pensare e scegli istintivamente una delle piastrelle con il disegno che ti piace di più, CHE ATTIRA IMMEDIATAMENTE LE TUA ATTENZIONE, poi leggi il profilo corrispondente!

1. INTUIZIONE

Se hai scelto questo simbolo sie una persona molto intuitiva e che ama scoprire cosa ha attorno a sè. Non ti fai ingannare dalle apparenze ma vai sempre al nocciolo delle questioni anche a patto di scoprire una dura verità. Ti affascinano le professioni come il giornalista, l’investigatore ed il ricercatore scientifico.

2. SENTIMENTO

La tua indole è calma e timida ma quando ti infiammi diventi molto passionale. Segui sempre l’istinto e ciò che ti dice il cuore, sei generoso e non faresti mai del male a nessuno nemmeno a chi lo fa a te. Sei generoso e compassionevole, la vocazione di aiutare potrebbe portarti verso un cammino religioso o medico.

3. CREATIVITA’

Per te niente è ciò che sembra, ami sempre stupire gli altri. Sei creativo in tutto ciò che fai e se incontri un ostacolo non ti perdi d’animo ma scegli la via alternativa con ottimismo. La tua strada è l’arte in ogni sua forma e potresti essere molto apprezzato come attore o presentatore.

4. INTELLIGENZA

Sei una persona che ama tutto ciò che è definito e spiegato scientificamente. Ti piace imparare sempre nuove cose e stupire tutti con quello che hai appreso. Puoi eccellere in ogni ambito e non fai fatica a conciliare molti impegni. Sei un leader perché sai progettare e guidare gruppi di persone capendo i loro bisogni, potresti essere un capo d’azienda o un professore.

5. DETERMINAZIONE

La tua forza sta proprio nella grande determinazione che guida tutto ciò che fai. Hai il potere di smuovere le montagne se solo lo vuoi e spesso ti carichi anche dei problemi altrui e lotti per le cause dei più deboli. Cerca di non esaurirti però perché anche tu hai bisogno di riposo e tranquillità. Potresti occuparti di politica o essere un campione in uno sport.

6. SAGGEZZA

Sei una persona sempre pacata e molto equilibrata. Hai la conoscenza di come funziona l’animo umano ma non la usi per manipolare gli altri. Dispensi sempre consigli giusti e positivi e puoi essere di grande aiuto per gli amici nei momenti difficili. Saresti un ottimo scrittore o guida spirituale.

