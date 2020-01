Test psicologico: sei stressato? L’orologio che più ti piace svela la causa e il rimedio al tuo umore

Sei stressato o una sfinge di tranquillità? Scoprilo con questo test psicologico che analizza la scelta dell’orologio che preferisci!

Prova il barometro del tuo stress attraverso questo test psicologico in pochi minuti, ti basterà scegliere l’orologio che ameresti vedere nel tuo salotto e potrai scoprirlo. Ne resterai stupito!

Il test psicologico rileva stress

Chi non conosce lo stress? Nessuno, perché purtroppo da parte della vita, soprattutto quella moderna fatta di moltissimi impegni e poche occasioni per rilassarsi.

Non tutti vivono i fattori stressanti allo stesso modo però.

C’è chi ne resta subito colpito diventando sempre più nervoso e mostrando anche disturbi psicosomatici e chi invece ha un a grado di resistenza migliore.

Per patologie importanti è chiaro che bisogna rivolgersi ad uno specialista ma per giocare un po’ si può sfruttare un test psicologico per capire il grado del proprio stress.

Quale orologio vorresti avere?

Se sei curioso di sapere se nella vita sei una persona stressata e a che grado scegli solo uno degli orologi che vedi e leggi cosa ti svela!

Orologio 1

Sei molto intuitivo e introspettivo quindi hai imparato a riconoscere i fattori che sono per te causa di stress e ad evitarli. Quando non è possibile per lo meno riesci a ridurne gli effetti con alcune tecniche di meditazione e rilassamento. Sii più spontaneo.

Orologio 2

Sei un ottimista per natura quindi tendi a minimizzare tutte le situazioni problematiche e a vederne solo i lati positivi. In questo modo azzeri lo stress anche se a volte ciò non ti permette di approfondire le cose. Cerca di essere più prudente.

Orologio 3

Solitamente riesci a tollerare lo stress concentrandoti su ciò che ti fa stare bene come gli amici e lo sport. Ogni tanto senti un livello basso di ansia ma è momentanea e la superi in fretta. Non sottovalutare però i fattori stressanti.

Orologio 4

Sei il meno stressato in assoluto perché non solo conosci cosa ti dà ansia ma attacchi il “nemico”. Non hai paura delle sfide e anzi trasformi tutto in un’opportunità di mettere in mostra le tue qualità. Attento che prima o poi potresti incontrare il classico “tallone d’Achille”.

Orologio 5

Il tuo livello di stress è molto alto. Questo perché solitamente anticipi col pensiero le situazioni negative ed i possibili effetti a tuo parere disastrosi. Così facendo vivi in un costante atteggiamento di paura, cerca di ridimensionare le cose.

Orologio 6

Sei una persona con un livello di stress medio-alto. Ciò accade perché sai cosa ti rende ansioso e spesso cerchi di evitare tali situazioni. Soprattutto i rapporti emotivi sono problematici per te, cerca di trovare persone che ti diano tranquillità e sicurezze.

Se il test ti è piaciuto lasciaci un tuo commento e torna a trovarci!