Il mandala che ti tatueresti svela cosa ti stressa di più: il test svela la verità del tuo inconscio

Vorresti sapere qual è la cosa che ti rende più stressato in assoluto? Con questo test di personalità potrai scoprirlo, scegli il disegno che preferisci!

Di certo resterai stupito nello scoprire cosa ti provoca un grado di stress maggiore, spesso non è ciò che pensavi! Questo test di personalità ti illuminerà!

Test dei tatoo che rivelano la personalità

Ognuno di noi ha sperimentato stress ed ansia. In gradi diversi a seconda del nostro carattere e delle esperienze vissute, ma di sicuro possiamo tutti ammettere che non sono belle sensazioni da provare.

Ma se provassimo ad elencare cosa ci rende più stressati in assoluto siamo sicuri che non sbaglieremmo?

Ciò accade perché il nostro inconscio a volte ci lancia dei messaggi ingannevoli: i test di personalità servono proprio a far emergere questi lati nascosti

Con questo test potrai scoprire quale è la causa reale del tuo stress e magari cercare di superarlo.

Quale di questi tatoo mandala vorresti avere sulla tua pelle?

Se sei curioso scegli istintivamente quale di questi tatoo vorresti avere sul tuo corpo e leggi a quale profilo corrisponde!

Tatoo 1

Questo tatoo lascia emergere che il vero motivo del tuo stress è di tipo fisico. Hai faticato troppo nell’ultimo periodo, affaticando il tuo corpo che ora non ce la fa più e ti fa sentire stanco e triste.

Trova occasioni per riposarti e ricaricarti e starai meglio anche emotivamente.

Tatoo 2

Se hai scelto questo simbolo la cosa che ti stressa maggiormente sono le relazioni conflittuali.

Questo perché sei molto sensibile e ti feriscono le discussioni o le parole dure. Per stare meglio dovresti sforzarti di chiarire il tuo pensiero.

Tatoo 3

Lo stress che più ti lascia a terra è quello emotivo. Ti colpisce tutto quello che riguarda i sentimenti e sei molto provato dalle storie che finiscono o dalle occasioni in cui i tuoi sentimenti sono messi alla prova. Per evitare lo stress dovresti imparare a razionalizzare maggiormente gli eventi.

Tatoo 4

La fonte maggiore di stress per te è di tipo decisionale. Senti il peso di dover prendere delle decisioni e hai paura di sbagliare soprattutto quando le informazioni a tua disposizione non sono adeguate. Prova a pianificare prima i passi intermedi che ti porteranno alla decisione finale.

Tatoo 5

Se hai scelto questo tatoo la fonte maggiore di stress per te sono le responsabilità.

Che siano lavorative, familiari, o di studio, il carico di tensione che ti procurano è elevato. Non vuoi deludere gli altri ma dovresti provare ad essere sincero su ciò che provi.

Tatoo 6

Lo stress più pesante per te da affrontare è quello del pessimismo. Le persone negative ti fanno stare male perché bloccano la tua energia positiva. Evita di farti trascinare in litigi inutili e allontanati da chi vede sempre tutto nero, hai bisogno di ottimismo!

Ti è piaciuto il test? Se sì continua a seguirci per scoprire altri lati nascosti della tua personalità