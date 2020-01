Test psicologico: il mandala che tatueresti svela la dote che ignori di avere e ti rende speciale

Sei consapevole del potere che la tua mente cela? Se vuoi scoprirlo fai questo test psicologico scegliendo solo uno tra i bellissimi disegni mandala!

I mandala oltre ad essere bellissimi possono svelare anche lati impensabili della personalità. Prova a scegliere istintivamente il mandala che vorresti disegnare e scopri quale segreto svela di te con questo nuovo test psicologico!

Il test psicologico dei mandala

Fin dalle epoche più antiche gli uomini hanno compreso l’importanza del simbolo come veicolatore di significati profondi che arrivano direttamente dal nostro inconscio.

Ecco perché i mandala che sono dei disegni molto particolari attraverso linee e colori fanno in modo di creare rilassamento e permettono all’inconscio di emergere e possono anche essere utilizzati per i test psicologici.

Quale mandala scegli?

Se dunque sei curioso di sapere cosa nascondi in fondo alla tua anima e di cosa sei davvero capace scegli solo uno dei seguenti mandala e leggi cosa svela di te!

Mandala 1

La tua anima ha bisogno di affetto e lo cerca in modo compulsivo. Senti la necessità di essere protetta e guidata perché ti sei sentito abbandonato in passato e ora sei diffidente verso i rapporti in generale. Per non mostrare le tue debolezze ti isoli ma così non permetti a te stesso di trovare l’Anima gemella che ti guarirà le ferite.

Mandala 2

Ciò che affascina la tua Anima è il viaggio e la scoperta. Non ami le regole e le catene, ti senti parte del mondo e non pensi di appartenere a nessun luogo alle persone.

Questo ti porta ad esser sempre in movimento sia concreto che mentale e a cercare continuamente ciò che stimola la tua curiosità.

Mandala 3

Sei una persona che ama l’avventura e l’ignoto. La tua Anima ha sete di conoscere sempre nuove cose e nuove persone per accumulare più esperienze possibili. Spesso però non ponderi i rischi delle situazioni rischiando anche di avere problemi seri. Fortunatamente riesci sempre a cavartela in ogni situazione.

Mandala 4

Sei una persona molto duale: sempre in bilico tra razionalità ed emotività e tra spiritualità e materialità. I tuoi alti e bassi fanno sì che le persone non sempre ti capiscono e in quei casi ti isoli.

La tua Anima è però molto profonda e vuole conoscere le verità più elevate.

Mandala 5

La tua Anima è molto antica e ha sofferto tanto. Hai sempre combattuto e ciò ti ha lasciato una sensazione di stanchezza atavica che non sai nemmeno da dove arriva.

In realtà hai una forza e un’intelligenza dentro che pochi hanno e hai solo bisogno di pensare più a te stesso e di ricaricarti.

Mandala 6

Sei una persona molto sensibile e calma. Ami la serenità sia tua che delle persone che ami. Riesci a comprendere i bisogni altrui e metti sempre il benessere dei più piccoli o deboli prima del tuo. Sei molto amata e circondata di amici ma spesso mascheri il tuo dolore.

